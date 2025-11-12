颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水

我的頻道

中央社台北12日電
受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，漫淹花蓮萬榮鄉明利村，12日降雨持續，水量有增大趨勢。（花蓮縣政府提供）中央社
颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央災害應變中心今晚表示，全國累計災情共471件、88人受傷，宜蘭和花蓮仍有10處積淹水未退水；全國土石流紅色警戒發布21條，均在新北市。

颱風鳳凰中央災害應變中心晚間進行第7次工作會報暨情資研判會議，由副指揮官、內政部政務次長董建宏主持。

中央氣象署今晚8時30分已解除鳳凰警報。國家災害防救科技中心表示，坡地易致災區仍有宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、雙北市等5縣市山區；且本月東部、南部與中部發生3次地震，須注意坡地地層不穩定的致災風險。

災情監控及搜索救援組截至晚間8時統計資料顯示，累計全國一般災情共計471件（宜蘭縣占達213件），造成88人（宜蘭縣有35人）受傷。

農林漁牧組提醒，全國土石流紅色警戒仍有21條，均在新北市。

另外，花蓮馬太鞍溪堰塞湖部分，因今天天候不佳無法執行無人機空拍，將視明天狀況再執行，以瞭解溢流水道的水流與邊坡穩定情形。

水電維生組表示，全國累計積淹水災情共121件，仍有10件未退水（包括宜蘭縣9件、花蓮馬太鞍明利地區1件）。

另外，花蓮縣萬榮鄉明利村淹水部分，明利部落進入花45縣道處，已再部署太空包防止泥流進入台鐵河底隧道北岸入口及聚落，預計明天上午6時完成；馬太鞍溪溢流口封堵作業，已集結人力、機具徹夜趕辦，若水位持續趨緩，預計明天中午前完成。

水電方面，全國曾停水8809戶，已全數復水；全國曾停電2萬4303戶，仍有宜蘭縣666戶待復電，預計明天中午前完成復電。

海上岸際勸離部分，海委會說，共開立7張舉發單。

疏散撤離組表示，截至晚間8時止，累計10縣（市）政府疏散撤離人數共8546人。分別為宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣3人、台南市93人、高雄市348人、屏東縣691人、花蓮縣5317人、南投縣13人。

收容安置方面，截至晚間7時止，共有8縣市開設68處收容安置處所，收容1207人。分別為新北市18人、台南市19人、高雄市41人、屏東縣328人、宜蘭縣57人、花蓮縣742人、基隆市2人。

董建宏最後裁示，請相關單位全力支援地方政府調度救災；並持續注意颱風過後蔬果價格波動，適時進行平抑措施；針對宜蘭災後重建工作，可參考花蓮經驗進行。

受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日晚間豪雨成災，低窪地區...
