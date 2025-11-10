颱風鳳凰逼近台灣 最快11日凌晨發布陸警

我的頻道

中央社台北10日電
中央氣象署10日傍晚發布颱風鳳凰海上警報，預計強度仍有稍增強的趨勢。圖為高雄市鼓山區午後出現短暫雨勢，西子灣岸際民眾撐傘避雨。中央社
中央氣象署10日傍晚發布颱風鳳凰海上警報，預計強度仍有稍增強的趨勢。圖為高雄市鼓山區午後出現短暫雨勢，西子灣岸際民眾撐傘避雨。中央社

台氣象署持續發布颱風鳳凰海警，海上警戒範圍新增台灣海峽北部；若依目前路徑預測，最快將於明天（11日）凌晨至上午發布陸警。

中央氣象署今天晚間持續發布颱風鳳凰海上颱風警報。晚間11時中心位置在北緯18.7度，東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約440公里處，以每小時14公里速度，向北轉北北東進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，七級風平均暴風半徑250公里、十級風平均暴風半徑90公里。

海上警戒區包含台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面。

另外，宜蘭縣則列為降雨警戒區，今晚至明天宜蘭山區防局部大豪雨（24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上）或超大豪雨（24小時累積雨量達500毫米以上）。

氣象署科長林秉煜在颱風記者會中表示，鳳凰過去3小時強度略為減弱，未來24小時可能還會持續減弱、並持續接近台灣；預估12日鳳凰會在台灣西南近海登陸並通過台灣，而最新路徑修正略往東移，登陸預測區域由台南移至高屏一帶，但後續仍有不確定性，需要持續觀察。

林秉煜提到，若颱風路徑如目前所預估，預計明天（11日）凌晨至上午就會發布陸上颱風警報。

林秉煜指出，颱風外圍環流與東北季風的共伴效應正在影響台灣，東半部、大台北山區都可能有局部豪雨或大豪雨發生，宜蘭山區則要留意超大豪雨，西半部山區則是有局部大雨或豪雨；明晚至12日清晨共伴效應的區域北抬至北部海面，雨勢才會減緩。

林秉煜說，13日颱風逐漸遠離，中部以北、宜蘭、恆春半島仍有局部陣雨，其中北部易有較大雨勢。

林秉煜提醒，隨著颱風逐漸接近，台灣各沿海可能會有3公尺以上浪高，南部、恆春半島、東南部及澎湖等浪高可能會有5至6以尺以上；各沿海空曠地區留意強陣風，特別在颱風近中心風力可能達9至12級。

