網傳捐錢換蕭美琴赴歐演說 范雲批假消息：抹殺外交努力

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委范雲。(圖／范雲辦公室提供)
民進黨立委范雲。(圖／范雲辦公室提供)

台灣副總統蕭美琴出席歐洲議會舉辦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發表專題演說，網路有消息稱「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」。IPAC共同主席、民進黨立委范雲今嚴正駁斥稱「這是假訊息，更是惡意攻擊」，抹殺外交人員背後努力；真正會用金錢影響、收買他國政治和政治人物的，就是中共政權。

范雲指出，IPAC由43國國會及歐洲議會、近300名跨黨派國會議員組成。IPAC長期支持台灣，關注台海和平穩定，並呼籲國際社會反制中國扭曲聯大第2758號決議。IPAC去（2024）年在台北高峰會通過的模範決議，更已成為近10國議會友台提案的基礎，是台灣對抗中國「法律戰」的重要國際夥伴。

范雲續指，IPAC是國際最大跨國議會聯盟，更是全球唯一以對抗中國擴張為宗旨的國際組織。蕭副總統本次受歐洲議會議員邀請，於IPAC在歐洲議會場地所舉辦的高峰會向超過50名跨國、跨黨派國會議員演說，本身就意義非凡。

范雲指出，IPAC和歐洲議會都是由具有民意基礎的國會議員組成，絕對不是金錢能夠影響的。這是徹徹底底的假消息和攻擊，不該以此抹殺台灣外交人員背後的努力。她強調，真正會用金錢收買、影響他國政治決策或政治人物的，就是中共政權，這也是本次IPAC高峰會中，大家提出的嚴肅課題。

中共 民進黨

