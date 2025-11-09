我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朱孝天不受控被消失？F4演唱會確定3缺1

糧食券延遲發放 布碌崙華人科技公司發給陷困境家庭50元

15萬顆芬普尼問題蛋流入全台 專家揭3大可能來源

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。(圖／高市衛生局提供)
高雄鳳山大全聯賣出的三品項雞蛋遭驗出農藥「芬普尼」超標，衛生局要求業者立即下架。(圖／高市衛生局提供)

台灣衛福部食藥署今傍晚公布「114年度（註：2025年）禽畜水產品藥物殘留監測計畫」結果，彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋（白殼雞蛋）」（噴印溯碼編號：I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）」含量0.03 ppm，不符合規定。食藥署表示，市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市的全聯、楓康等通路，已緊急下架回收停售。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌說，農藥芬普尼於美國環保署列為C級人體致癌物質，也就是說是可能的致癌物質，而可能與甲狀腺惡性或良性腫瘤有關，但風險尚不確定，歐洲則並未將其列為致癌物。

楊振昌說，雞蛋檢出芬普尼可能有三大原因，首先，台灣雞農使用的玉米飼料多來自美國，美國常使用芬普尼防制玉米的蟲害，該飼料可能含有農藥殘留，當雞隻食用飼料後，雞蛋可能出現芬普尼殘留，且國內雞蛋芬普尼殘留標準，比日、韓及美國都更為嚴格。其次，國內常使用芬普尼防制螞蟻或紅火蟻，雞蛋可能遭受到環境中芬普尼汙染；第三，過去曾有雞農使用芬普尼防制蛋雞的寄生蟲，但目前已有替代藥物，此機會應該不高。

經北榮臨床毒物中心統計，過去確實曾有幼兒誤食芬普尼事件，症狀通常輕微，如抽筋、頭痛、頭暈、腸胃不適和噁心等中樞神經系統反應，芬普尼急性中毒不常見。他說，這次雞蛋檢出芬普尼劑量雖不會引起急性中毒，「但大家都會吃雞蛋，我也會吃」，大家現在都滿緊張的，相關單位應盡速釐清感染源，消除民眾焦慮。

至於，民眾常擔心長期少量的累積，楊振昌說，以50公斤成人為例，芬普尼最大安全攝入量為0.01毫克。動物實驗顯示，若數年每天食用含有過量芬普尼雞蛋，才可能對健康造成風險，特別是對肝臟、腎臟或甲狀腺。

雞蛋 腫瘤

上一則

大屋頂下／新語彙：反對推進統一

下一則

蕭美琴赴歐演講 環時前總編：台獨跳得愈高死得愈快

延伸閱讀

聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入
年長者打匹克球眼部傷害激增 專家建議配戴護目鏡防意外

年長者打匹克球眼部傷害激增 專家建議配戴護目鏡防意外
養生／半夜睡不著…5技巧讓你放鬆入眠

養生／半夜睡不著…5技巧讓你放鬆入眠
紐時揭中國「福建艦」對台灣可能用途 戰爭初期難發揮原因

紐時揭中國「福建艦」對台灣可能用途 戰爭初期難發揮原因

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
曾馨瑩一身素雅現身。(記者林士傑／攝影)

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

2025-11-08 02:24

超人氣

更多 >
福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣
55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心

55歲女沒存款想十年後退休 專家試算該存到多少才安心
在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程

在美17年選擇回鄭州 華人夫婦曝攜子返鄉心路歷程
道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名

道奇奪冠效益 西裔新生兒取日本名
聯準會再降息 4招最大化利息收入

聯準會再降息 4招最大化利息收入