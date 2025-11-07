台網紅謝侑芯命案 家屬律師訴求證據完整、調查透明

我的頻道

中央社新加坡7日專電
謝侑芯在大馬猝死，謝家委任律師表示，須確保本案所有證據的原始性與完整性是首要任務，家屬訴求包含釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。。(摘自Instagram)
謝侑芯在大馬猝死，謝家委任律師表示，須確保本案所有證據的原始性與完整性是首要任務，家屬訴求包含釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。。(摘自Instagram)

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，當地媒體報導，謝侑芯家屬委任律師表示，須確保本案所有證據的原始性與完整性是首要任務，家屬訴求包含釐清真相、維護謝侑芯名譽，確保調查公平透明。

馬來西亞「中國報」今天報導，謝侑芯家屬委任律師陳俊達接受訪問時表示，家屬目前最關心的是釐清這起命案的真相；其次希望外界能尊重逝者維護其名譽，也盼整個調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。

陳俊達在報導中指出，確保本案所有證據的原始性與完整性（integrity and preservation of evidence），是律師團隊當前的首要任務；這些措施完全依照法律程序進行，也展現家屬追求真相的立場始終如一。

他表示，在警方尚未公布正式調查結果前，律師團隊將持續以審慎態度配合官方程序，家屬也會保留依法採取進一步法律行動的權利，包括提出民事或刑事訴訟

同時他指出，警方應徹查相關監視器紀錄，以及所有擁有進入房間權限的人員紀錄，其中包括清潔人員及飯店工作人員，同時確認這些人是否曾使用房卡、使用時間，以及他們進出房間的具體時段。

馬國警方10月22日接獲報案指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似毒品的藥丸而被逮捕，針對擁毒和濫用毒品指控，他否認有罪，並繳交保釋金後獲准保釋外出。

這起事件在馬來西亞引起廣泛討論、主流媒體相繼報導。吉隆坡總警長法迪馬蘇士（Fadil Marsus）日前聲明指出，警方將這起案件依刑事法典第302條（謀殺）條文展開相關調查。馬來西亞警方5日表示獲法院批准將扣留黃明志6天，以利進一步偵辦案件。

