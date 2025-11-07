是否支持傅崐萁續任黨團總召？鄭麗文：完全尊重黨團自主

我的頻道

記者廖士鋒／台北即時報導
有關黨團總召人選，國民黨主席鄭麗文7日說，尊重黨團自主。（記者廖士鋒／攝影）

國民黨主席鄭麗文對於是否支持傅崐萁續任立法院國民黨團總召，7日下午表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，黨團大會所作決議或者是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

是否支持傅崐萁續任國民黨團總召，鄭麗文7日下午出席馬習會10周年研討會時，於會前受訪表示，從頭到尾從未介入過任何黨團內部的選舉，包括總召在內，之前有關林德福的新聞是完全子虛烏有。她強調自己也曾經是國民黨黨團出身，也擔任過國民黨黨團幹部，國民黨一向以來都是尊重黨團的自主，因此黨團大會所作決議或者是黨團內部的選舉，「我都是不會過問的，完全尊重黨團的自主」。

對於明天即將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜。鄭麗文回應國共內戰後，1950年代，在台灣歷經過非常肅殺的政治歷程，二二八事件之後，我們也歷經的白色恐怖清鄉運動，所以明天是針對白色恐怖的政治受難者具進行的秋祭。她也回顧2005年陳明忠向連戰遞交和平之鑰的過程。

鄭麗文強調，當年國共內戰以及全世界的冷戰的背景，導致很多人因為不同的政治理想跟主張付出了青春跟生命，在台灣有非常多的共諜案，在大陸也有國民黨的黨員、國民黨的政治工作者受到逮捕，甚至於受到凌虐犧牲生命，做了幾十年的黑牢，所以這是一個歷史的悲劇。

她表示，希望悲劇不要複製，我們希望悲劇不要發生。希望未來台灣人民不再因為自己的政治理想跟信仰而必須付出生命作為代價，台灣已經民主轉型的幾十年了，台灣已經是一個充分尊重政治言論，自由政治思想的地方，所以明天出席相關的祭悼活動就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價。

對於國民黨新任國際部主任董佳瑜的任命案，鄭麗文說明，有跟非常多專家學者、馬英九執政時期的國安團隊保持聯繫，最後決定讓董佳瑜來接任國際事務部主任，就是第一個希望老幹新枝，資深的國安團隊、資深的國際事務專家，他們都願意效勞協助。要借重資深黨員前輩資歷、也要給年輕人伸展發揮的舞台。

