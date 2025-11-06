台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台灣普發現金1萬元11月5日上網開始登記，有民眾因為求學或是工作旅外，導致戶籍遭遷出。財政部 提醒，若戶籍為（出境）遷出登記的中華民國 國民，需在明年4月30日前完成辦理遷入登記後，也就是恢復戶籍就可領取普發現金。

財政部表示，依因應國際情勢強化韌性發放現金辦法規定，於明年4月30日前符合發放資格者，每人均得領1萬元，這次普發現金發放資格包括國內現有戶籍國民、各級政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、大陸地區人民與港澳居民及外國人為中華民國國民之配偶且取得居留許可者、取得永久居留許可之外國人及明年年4月1日至4月30日國內出生之國民等。

在COVID-19疫情 解封後，不少民眾又開始恢復出國唸書、外出工作等旅外行程，甚至因為久居國外導致戶籍遭到遷出。財政部提醒，若戶籍為（出境）遷出登記的中華民國國民，需在明年4月30日前完成辦理遷入登記後，也就是恢復戶籍就可領取普發現金。

財政部表示，依因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例規定，普發現金應於特別預算公布後 1 個月內開始執行發放作業，並於7個月內發放完畢。

為達成1個月內開始發放之目標，普發現金廣宣網站及客服專線「1988」，廣宣網站已正式上線，民眾可透過網路進入10000官網（https://10000.gov.tw）點選「點我看廣宣」，即可連結查詢「誰能領」、「如何領」、「常見問題」、「最新消息＆法規」、「防詐騙專區」、「捐款資訊」等資訊。