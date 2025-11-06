AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定

位於台北內湖的美國在台協會。（美聯社）

媒體報導，美國作家佛里曼說，確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返。美國在台協會（AIT ）今天表示，美對台立場未改變，從總統川普到國務卿魯比歐 及防長赫塞斯 的立場都非常明確，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何一方片面改變現狀。

媒體報導，美國「紐約時報」專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）昨天於第23屆遠見高峰會視訊演說中提到，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返。

AIT發言人今天以郵件回覆中央社記者表示，美國對台立場並未改變，持續致力維護台海和平與穩定，並反對任何一方片面改變現狀，美方也期望兩岸分歧能夠透過和平、不受脅迫、兩岸民眾都能接受的方式解決。

AIT發言人指出，從總統川普（Donald Trump）到國務卿魯比歐（Marco Rubio）及防長赫塞斯（Pete Hegseth）的立場都非常明確。魯比歐曾說，「美國在台灣議題上有一貫的立場，不會捨棄」，並且反對任何透過武力、威脅或脅迫改變台灣現狀的行為。

AIT發言人說，赫塞斯上周也曾提及，維持印太區域實力平衡的重要性，並強調美方關切中國在南海、台灣周邊以及對印太盟友、夥伴的行動。

