我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

AIT：美對台立場從未改變 致力維護台海和平穩定

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於台北內湖的美國在台協會。（美聯社）
位於台北內湖的美國在台協會。（美聯社）

媒體報導，美國作家佛里曼說，確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返。美國在台協會（AIT）今天表示，美對台立場未改變，從總統川普到國務卿魯比歐及防長赫塞斯的立場都非常明確，將持續致力維護台海和平與穩定，反對任何一方片面改變現狀。

媒體報導，美國「紐約時報」專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）昨天於第23屆遠見高峰會視訊演說中提到，可以確信美國總統會支持台灣的日子，已一去不復返。

AIT發言人今天以郵件回覆中央社記者表示，美國對台立場並未改變，持續致力維護台海和平與穩定，並反對任何一方片面改變現狀，美方也期望兩岸分歧能夠透過和平、不受脅迫、兩岸民眾都能接受的方式解決。

AIT發言人指出，從總統川普（Donald Trump）到國務卿魯比歐（Marco Rubio）及防長赫塞斯（Pete Hegseth）的立場都非常明確。魯比歐曾說，「美國在台灣議題上有一貫的立場，不會捨棄」，並且反對任何透過武力、威脅或脅迫改變台灣現狀的行為。

AIT發言人說，赫塞斯上周也曾提及，維持印太區域實力平衡的重要性，並強調美方關切中國在南海、台灣周邊以及對印太盟友、夥伴的行動。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

AIT 赫塞斯 魯比歐

上一則

「密約女孩」一語成讖？黃明志代言台北市觀光資訊下架

下一則

呼籲機械公會轉身投入國防工業 賴清德：大家一起來報國

延伸閱讀

若台海爆發衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入

若台海爆發衝突 赫塞斯暗示駐韓美軍可能介入
若台海衝突如何解？赫塞斯暗示：可能派駐韓美軍

若台海衝突如何解？赫塞斯暗示：可能派駐韓美軍
赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑

赫塞斯讚「美中關係史上最佳」 雙方同意設軍事溝通管道 美媒質疑
赫塞斯：美國準備與盟友共享技術 因應中國侵擾

赫塞斯：美國準備與盟友共享技術 因應中國侵擾

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽