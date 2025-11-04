我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

中央社倫敦4日專電
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。

根據QS今天發布的亞洲大學排名，台灣表現最佳的前10所大學院校依序是台灣大學（第23名）、清華大學（第37名）、陽明交通大學（第41名）、成功大學（第43名）、台灣科技大學（第46名）、中山大學（第72名）、台灣師範大學（第80名）、台北科技大學（第88名）、中央大學（第108名）、中興大學（第128名）。

在整個亞洲地區，排名前10的大學院校則依序為香港大學、北京大學、新加坡國立大學和新加坡南洋理工大學並列第3、復旦大學、香港科技大學、香港中文大學和香港城市大學並列第7、北京清華大學、香港理工大學。

此次亞洲大學排名是QS歷年最大規模，總計有來自25個國家地區的1529所大學院校入列。

其中，台灣有57所大學院校獲納入排名；與上一次相較，排名進步的有17所大學院校、退步的有29所、持平的有3所。台灣另有8所大學院校是首次參與QS亞洲大學排名。

QS分析，此次亞洲大學排名，整體排名進步（即排名進步的大學院校總數多於退步總數）的國家地區有5個，包含香港、馬來西亞、澳門、新加坡、泰國。由於大學院校之間的競爭加劇，此次有19個國家地區的整體排名退步。

QS的亞洲大學排名參考11項主要指標，涵蓋學術聲譽、雇主聲譽（畢業生在就業市場的聲譽）、教職員與學生比例、論文平均被引用次數（Citations per Paper）、教師論文數量（Papers per Faculty）、具博士學位人員、國際研究網絡、國際師資、國際學生、入境交換學生、出境交換學生。

其中，在整個亞洲地區，日本東京大學在「學術聲譽」和「雇主聲譽」這2大指標奪得第1；香港城市大學在「國際師資」和出、入境交換學生這3個指標位居第1；台灣的嘉義大學則是在「具博士學位人員」排名第1。

在台灣的大學院校之間，台大在「學術聲譽」、「雇主聲譽」、「國際學生」這3項指標奪第1；其中，台大的「學術聲譽」在亞洲位居第8、「雇主聲譽」在亞洲位居第16。

台北醫學大學在「教職員與學生比例」及出、入境交換學生3項指標拿下台灣第1；中國醫藥大學在「教師論文數量」和「國際研究網絡」奪第1；「論文平均被引用次數」和「國際師資」這2項指標在台灣居冠的分別是亞洲大學、政治大學。

QS分析，在「論文平均被引用次數」這項指標，台灣只有2所大學院校進入亞洲前100名，而在「國際師資」，僅1所搶進亞洲前100名，台灣宜考慮強化這2項指標的表現。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）表示，台灣政府已明確提出「高等教育國際化」野心，擬致力為台灣的大學院校吸引國際人才。此次評比結果顯示，在許多方面，政府政策有助大學院校達成目標，但台灣各校仍有必要在研究影響力、雇主聲譽等項目，致力確保區域競爭力。

香港 新加坡 台大

台外交部：中國以一中為參與APEC前提 嚴重違反規範

符合「冒險犯難 壯烈成仁」要件 花蓮救災「挖土機超人」入祀忠烈祠

