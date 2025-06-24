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台退將赴陸參加「黨政軍舉辦」閱兵 恐將被扣終身俸

記者程嘉文／台北即時報導
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2015年在天安門閱兵亮相的東風26飛彈。圖／美聯社
2015年在天安門閱兵亮相的東風26飛彈。圖／美聯社

中國舉辦閱兵紀念抗戰勝利80周年，並將邀國軍老兵參加。對此退輔會表示，為維護中華民國主導抗戰的史實與正統性，近日起將舉辦相關紀念慶祝系列活動，包括對參戰英雄頒贈榮譽狀，鼓勵退除役官兵參加。國防部則表示，目前尚未掌握是否會有我方退將出席。由於立院於2019年修訂兩岸人民關係條例，退將若參加陸方黨政軍機關團體所舉辦之慶典或活動，而有向其旗、歌、徽行禮之類行為，最重可停發退休俸，或罰鍰200萬至1000萬元。

退輔會日前提交立院報告也指出，退伍軍人社團赴陸交流，應秉持不受訪、不發表政治性言論、不被媒體報導的原則。

2019年，兩岸條例增訂第九條之三：曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關之政務副首長或少將以上，或情報機關首長，不得參與大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體所舉辦之慶典或活動，而有妨害國家尊嚴之行為。違者依同法第九十一條第六至九項，經原服務機關會同國安局、內政部、法務部、陸委會及相關機關審查，得停止月退休給與的50%至100%，為期5年，情節重大者得剝奪之，已支領者應追回。無月退休給與者，得處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰。當事人之勳獎章，應予追繳註銷。

「退將條款」上路首位受罰者，是曾任國民黨黃復興黨部主委的退役少將臧又俠。他因去年8月底在香港出席統戰活動，起立聆聽中國國歌，10月15日由國防部審查通過，裁罰月退俸75%，為期5年。

2015年的抗戰70周年，當時馬政府與北京力爭歷史話語權，也舉行閱兵等大型紀念活動，並大力規勸退將不要赴陸。該年9月3日的天安門閱兵，並無我方退將亮相，但有非將級老兵受邀出席。最有名者是曾駕U-2偵察機被擊落，在大陸關押多年的張立義。當時他受訪稱是來紀念抗戰，不是為習近平或共產黨，自認未被統戰或「背叛」。

退休 國防部 中華民國

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