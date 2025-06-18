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台南前副市長之子涉吸金上億 法院裁定收押禁見

記者袁志豪／台南即時報導
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台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。圖／翻攝自黑面藝人粉絲團
台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。圖／翻攝自黑面藝人粉絲團

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，還企圖出境，遭檢方境管；顏大鈞昨晚11時許被警方逮捕到案，顏純左今天中午趕到警局會面，顏大鈞落淚向父母道歉，檢方複訊後向台南地院聲請羈押禁見獲准。

台南地檢署昨晚指出，檢察官偵辦顏大鈞涉犯詐欺等案件，依法核發拘票並指揮專案小組於前晚將顏拘提到案，訊問後認定顏犯嫌重大，且有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。法院今晚審理後，晚間9時許裁准收押禁見。

據了解，廿九歲的顏大鈞昨晚看到拘票，並未抗拒，配合被警方帶回；警方依程序通知他的父親顏純左到台南市刑事警察大隊簽立逮捕通知書，顏純左與妻子在今天中午診所休息時趕往，與兒子短暫交談，顏大鈞對於父親被自己連累而登上媒體版面，流淚道歉。

據掌握，顏大鈞解釋他沒有利用「政二代」、父親是賴清德總統副市長或是自己與台南市長黃偉哲、市府官員、議員等關係，在外走動吸金；他知道這幾天債主、檢警都在找他，煩惱到睡不著、吃不下飯，一周瘦了5公斤，還因低血糖昏眩跌倒，擦傷左眉。

據了解，顏大鈞向父母解釋，並沒有用「賴清德是我乾爹」的名義吸金，也沒有打著父親名號，都是向熟人、朋友借錢投資；他也沒有奢華炫富，有些社群媒體上的影片，是他人拍攝描述並標註他，他是被動露出；這幾天獨自在外失魂落魄，身上僅剩1萬5千元。

對於吸金疑雲，顏大鈞解釋是債務糾紛，跟友人借錢投資或周轉自己的事業，每個月都有還錢；但因借太多，總共借了多少錢，自己也不太清楚。另外，有些人開的利息太高，甚至達十幾趴，如同高利貸，他近日逐漸還不出來，壓力很大，想出國散散心，不是要逃跑不面對。

顏大鈞本月11日晚間企圖從高雄小港機場出境被移民署攔下，當時因尚未有拘票，顏獲放行；顏因此發現遭檢警偵辦，十分緊張，近日都在高雄、台南躲藏，他沒有使用個人手機，還一直變換車輛，每天落腳處都不一樣，但沒有住飯店避免身分曝光，都是住日租套房。

檢方緊急核發拘票，台南市刑大會同麻豆分局連日追查，從他離開機場後，調閱沿線監視器畫面，逐步描繪出移動軌跡；顏這二天藏身在華平路一帶，警方掌握後，前晚立即前往埋伏，當顏現身便將他逮捕。

據了解，顏被控用父親與執政黨長輩招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，還以「我爸也有投入」掛保證，吸引投資；被害人組成自救會，至少七人認為被顏詐騙，損失逾1.5億元，近日將陸續提告。

警方目前共接獲五人報案，損失金額累計41萬元，顏被捕後，拒絕夜間偵訊，要求律師到場；警方將他依詐欺、銀行法等罪移送時，顏未如過往穿著一身名牌，而是戴黑帽、穿黑褲和口罩，雙手上銬以外套蓋住，面對記者詢問均不發一語。

台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。記者袁志豪／攝影
台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。記者袁志豪／攝影
台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。記者袁志豪／攝影
台南地檢署向法院聲請羈押禁見，法院審理後，裁准收押禁見。記者袁志豪／攝影

賴清德 血糖 社群媒體

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