「車模界林志玲」打牛奶針昏迷18天拔管 朝過失致死偵辦

有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料卻昏迷至今，家屬今遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

有「車模界林志玲 」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料吳紹琥為蔡女施打俗稱「牛奶 針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，只留下沒有護理師執照的男助理看護，蔡女疑因點滴設置失當，昏迷失去生命跡象，緊急送醫後昏迷指數只剩3，家屬今天下午遺憾拔管。

蔡女拔管後，警方將報請台北地檢署相驗，轄區大安警分局1日已搜索診所，查扣手機等證物，並將吳紹琥帶回釐清相關案情，後續報請台北地檢署指揮偵辦，如今蔡女拔管，將朝過失致死罪嫌方向，偵辦吳紹琥及男助理兩人。

據了解，蔡女有失眠困擾，日前在友人推薦下，前往吳紹琥開設的「法瑞診所」就診，蔡女25日在診所內接受俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴治療。當天吳紹琥對蔡女實施點滴後，隨即就離開診所，只留沒有護理師執照的男助理在場。

點滴注射過程疑似出現問題，原本一秒一滴劑量，疑似點滴設置錯誤，點滴速度加快，導致針劑短時間內疑加大麻 醉劑量。

不久蔡女的醫療監測儀器發出警告聲，患者昏迷生命跡象下降，男助理緊急聯繫吳紹琥，吳紹琥趕回診所途中，先視訊助理，由助理對蔡女進行心肺復甦術，但蔡女相關生理指數持續下降，助理施救無效，蔡女失去呼吸心跳，診所撥打緊急電話，救護人員到場急救。

蔡女送醫搶救後昏迷不醒，至今已昏迷18天，今天拔管前，昏迷指數僅有3，轄區警方詢問相關過程，發現診所缺失蔡女就診時的監視器畫面，警方聲請搜索票，1日前往診所執行搜索。

吳紹琥在醫美界爭議事件不斷，前移民署國境事務大隊松山機場國境事務隊分隊長田家龍，任內利用進出公務通道免查驗職權，協助「單幫客」陳博洋、辜昌濂父子夾帶走私日、韓國胎盤素，胎盤素流向吳紹琥的醫美診所，吳除將胎盤素用於診所需求外，還轉賣給生技公司林姓女董事長獲利。

檢方去年發動搜索，聲押吳紹琥、陳博洋，台北地院裁定吳50萬元交保，吳因涉嫌違反藥事法，目前起訴在案。