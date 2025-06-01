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被噪音嚇到 柴犬衝進超商納涼 見到員警竟帶路找主人

記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門，卻被路上工地噪音嚇到掙脫牽繩逃跑跑進超商，員警買零食試圖安撫麻糬。記者周嘉茹／翻攝
桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門，卻被路上工地噪音嚇到掙脫牽繩逃跑跑進超商，員警買零食試圖安撫麻糬。記者周嘉茹／翻攝

桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門，卻被路上工地噪音嚇到掙脫牽繩逃跑，結果麻糬跑進超商吹冷氣，警方獲報到場將牠引導出店外，當下麻糬突然拔腿狂奔，員警在後奔跑追逐，結果前面竟是尋覓愛犬快1小時的飼主人，見狀頻向警方道謝。

桃園警分局中路派出所員警昨下午1時20分許接獲報案，表示桃園區文中一路某超商內跑來一隻疑似有飼主的柴犬，請警員幫忙協尋飼主。

員警惠譯賢及陳素美到場了解，店員表示跑進來的柴犬有攻擊性，大家都不敢靠近，員警觀察犬隻繫有背帶，判斷有飼主豢養，但對人保有戒心。

在場民眾表示之前在附近公園有看到一名女子推著嬰兒車帶著這隻柴犬，不知道怎麼會走失，認為飼主應該還在附近，經過討論由陳警留在現場幫忙安撫柴犬，惠警則開著警車在附近繞巡，利用擴音器廣播協助尋找飼主。

陳警買寵物零食試圖給柴犬吃，但柴犬在店內遊走，民眾紛閃避，於是將其引導至店外，牠突然拔腿狂奔，員警在後尾隨，跑了幾個路口遇到正在找狗的楊姓女飼主，她表示剛剛和小朋友帶著3歲公柴犬麻糬到公園散步，一旁工地發出的聲響把牠嚇到，麻糬掙脫牽繩「落跑」，在附近找了快1小時都沒見蹤影，結果看到牠帶著警察跑回來，非常感員警協助。

桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門掙脫牽繩逃跑，結果麻糬見到員警後狂奔竟找到...
桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門掙脫牽繩逃跑，結果麻糬見到員警後狂奔竟找到主人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門，卻被路上工地噪音嚇到掙脫牽繩逃跑，跑到超...
桃園市3歲柴犬「麻糬」昨下午隨主人出門，卻被路上工地噪音嚇到掙脫牽繩逃跑，跑到超商納涼。記者周嘉茹／翻攝

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