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台10月男嬰溢奶嗆死 小爸爸過7小時才發現…重判10年半

記者陳恩惠／桃園即時報導
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桃園八德10月大徐姓男嬰2021年９月起由20歲爸爸照顧，案發12月22日當天中午，徐男卻將奶瓶放兒胸口就出門，釀男嬰溢奶嗆死直到晚間夫妻倆返家才送醫，桃園地院審結，將徐男重判10年6月、媽媽判8月，緩刑3年，可上訴。男嬰送醫時，遭院方發現4公斤體重只有同齡一半，認為年輕爸媽虐童。記者陳恩惠／翻攝
桃園八德10月大徐姓男嬰2021年９月起由20歲爸爸照顧，案發12月22日當天中午，徐男卻將奶瓶放兒胸口就出門，釀男嬰溢奶嗆死直到晚間夫妻倆返家才送醫，桃園地院審結，將徐男重判10年6月、媽媽判8月，緩刑3年，可上訴。男嬰送醫時，遭院方發現4公斤體重只有同齡一半，認為年輕爸媽虐童。記者陳恩惠／翻攝

10月大徐姓男嬰2021年底被下班的媽媽發現OHCA送醫不治，該在家育嬰的爸爸中午將奶瓶放兒胸口讓男嬰自行進食就外出，釀男嬰溢奶嗆死，桃園地院審結，將爸媽依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄罪判刑，其中，爸爸因遺棄致死重判10年6月，媽媽8月徒刑，緩刑3年付保護管束、禁止對女兒家暴及接受3場次法治教育課程。

這起未滿周歲男嬰溢奶窒息死亡事件，經法醫相驗，發現年齡約10個月大男嬰，體重僅4公斤，較同齡正常嬰兒體重約8.6至10.6公斤明顯不足，且有重度營養不良情況，追查發現，男嬰自7個月大時出現溢吐奶、身形消瘦及體重不足等幼兒營養不良症狀，但年輕爸媽不僅沒提供男嬰必要營養，也未帶孩子就醫，採放任不管，造成男嬰嚴重營養不良。

法院審理時，男嬰的媽媽坦承犯行，有卷內事證可稽，犯行堪以認定；爸爸僅承認檢察官起訴的妨害幼童發育、遺棄犯行，矢口否認遺棄致死，並以「2021年12月22日僅中午短暫外出，並無遺棄事實云云」辯稱，對自己當天行蹤，說法前後不一致。

合議庭根據聖保祿醫院病歷及兒少保護案件通報表記載內容，爸爸自述當日案發經過，再根據社工人員的證詞兩相對照，認為爸爸案發當天中午，以牛奶餵食男嬰後，未給予必要照顧，且無妥善安排照顧者，便逕自離家外出，將孩子單獨留在住處至少7小時。

法官指出，當年20歲爸爸與23歲媽媽，為了照顧10個月與2歲的稚齡兒女，夫妻倆協議一個上班一個在家育兒，爸爸自2021年9月間起成為男嬰主要照顧者，明知孩子嚴重營養不良，進食後常有溢吐奶，仍將孩子置於缺乏基本扶助、養育及保護環境中，顯示有遺棄故意，況且孩子溢嗆奶恐釀窒息死亡的結果並非無法預測，爸爸遺棄致死犯行可堪認定。

合議庭審酌，被告爸媽2人對孩子長期非人道待遇的虐待行為，嚴重違反兒童權利公約施行法所欲追求「健全兒童及少年身心發展，落實保障及促進兒童及少年權利」的規範意旨，爸爸遺棄行為更使孩子喪失生命無法回復；參以爸媽均坦承2021年12月22日前妨害幼童發育、遺棄犯行，爸爸則就當日遺棄致死部分因臨訟卸責、毫無悔意，犯後態度惡劣，考量被告素行、智識程度、經濟家庭狀況等情狀，量處適當之刑。

合議庭另審酌，媽媽犯後坦承，具有悔意，且由她負擔全部家計，日夜工作時數甚長，主觀惡性非重，又有5歲女兒需要照顧和撫養，認為經過偵審程序及刑罰的教訓後，應已受到警惕，不太可能再犯，因此讓媽媽緩刑3年。

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