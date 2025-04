美國在聯合國安理會批中誤用2758號決議 林佳龍致謝

台外交部長林佳龍(圖)。中央社

台外交部今天表示,美國首度在聯合國 安理會嚴正批評中國為孤立台灣,誤用聯大第2758號決議,外交部長林佳龍表示,感謝川普 政府對台灣爭取國際參與的堅定支持。

外交部下午發布新聞稿指出,美國於23日在聯合國安理會會議中,嚴詞批評中國為孤立台灣而誤用聯大第2758號決議,並曲解他國政策,意圖限縮各國自由選擇的權利;美國並重申2758號決議並未排除台灣參與聯合國體系,以及其他多邊論壇。

外交部強調,此為美國新政府繼今年2月在世界衛生組織(WHO)執行委員會會議公開發言反駁聯大第2758號決議遭扭曲後,再度於聯合國場域為台灣發聲,也是美國首次在聯合國安理會針對該決議明確表達立場,深具意義。

外交部長林佳龍表示,感謝川普政府對台灣爭取國際參與的堅定支持,並譴責中國持續透過惡意扭曲聯大第2758號決議,打壓台灣的主權地位及國際參與空間,以及重申中華民國(台灣)是主權獨立國家,與中華人 民共和國互不隸屬,這是台海客觀現狀,也是國際公認的事實。

林佳龍說,聯大第2758號決議全文未曾提及台灣,也未認定台灣是中華人民共和國的一部分。只有台灣的民選政府,才能在聯合國體系及其他國際組織代表台灣2300萬人。

中國於23日在位於美國紐約的聯合國總部,以「單邊主義和欺凌行為對國際關係之影響」(The Impact of Unilateralism and Bullying Practices on International Relations)為主題召開阿里亞辦法會議(Arria-formula meeting),此會議開放給所有聯合國成員以及觀察員參與。

