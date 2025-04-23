曾為高凌風、豬哥亮排解道上糾紛 台「縱貫線教父」過世

綽號「黑松」的雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常（左）抗病多年，傳出昨天辭世，享年76歲，他生前為人豪爽、講義氣，交遊廣闊，縱橫黑白兩道，有「縱貫線教父」之稱，圖右為其女兒蔡孟真。圖／本報資料照

綽號「黑松」的雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常抗病多年，傳出昨天辭世，享年76歲，其女兒、雲林縣議員蔡孟真今證實父親昨晚在家過世，蔡永常生前為人豪爽、講義氣，交遊廣闊，縱橫黑白兩道，有「縱貫線教父」之稱，蔡孟真感謝各界關心，目前先專心處理父親身後事。

蔡永常發跡於1960年代，年輕時曾在雲林縣北港鎮地區以開計程車為業，因個性海派、剽悍，深獲當時的縱貫線大哥朱玉麟賞識，朱玉麟過世後，蔡永常因其豪爽、講義氣，常出面調解道上糾紛，取代朱玉麟地位，有「縱貫線教父」之稱。

1970年代蔡永常南下高雄市發展，在當地的秀場影響力很大，曾幫藝人高凌風、豬哥亮等人調解糾紛，在演藝界有一定影響力，據悉，當時紅遍全台的「青蛙王子」高凌風在台北市西門町由竹聯幫經營的「寶馬歌廳」拒唱引發糾紛遭到斧頭砍傷，便南下尋求蔡永常的庇護 。

蔡永常出面調解，並請十大槍擊 要犯之首楊雙伍、軍火大亨許金德、「耀國仔」陳耀國、「宏文仔」洪鋒文、「小林仔」林明義、「猴山仔」吳松義等人北上和竹聯幫談判，最後由高凌風公開道歉，補唱一檔秀表示歉意，才結束這場風暴，從此「黑松」聲名遠播。

蔡永常的蔡姓友人表示，早年有不少台灣人在日本 做生意常被日本黑道刁難，回台灣請蔡永常至日本調解，蔡永常因此結識日本山口組，甚至成為好友，名號遠播至日本。

蔡永常交遊廣闊，縱橫黑白兩道，多次成為情治單位注意的對象，後來轉入政界發展，高票當選第3屆國大代表，卻被政府治平專案掃蕩，成了第一個「坐」直升機到綠島監獄的中央級民代，並判刑10年入獄。

出獄後，蔡永常投入北港朝天宮董事長選舉，卻輸給姊姊、時任立委曾蔡美佐，後轉戰口湖鄉長連任2屆，2016年因涉人事案被起訴判刑，同年7月辭去鄉長之職，入監服刑不久後，因病保外就醫，在家休養。

蔡永常的女兒蔡孟真承襲父親政治香火，是雲林縣四連霸議員，她今證實父親昨晚在家中過世，享年76歲，她感謝各界關心致意，目前先專心處理父親身後事。