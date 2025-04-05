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美高關稅衝擊蝴蝶蘭等農水產 台農業部投入近6億美元支持

記者王千豪、李人岳／台北即時報導
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由農業部長陳駿季（圖）等部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。（記者許正宏／攝影）
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由農業部長陳駿季（圖）等部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。（記者許正宏／攝影）

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，衝擊台灣產業。在農業部分，台農業部長陳駿季表示，主要衝擊蝴蝶蘭、吳郭魚、茶葉等農漁產品，農業部將投入180億元(新台幣，約5.91億美元)，推出金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓等三大面向六大措施，減輕農漁民負擔。

行政院長卓榮泰今天率部會首長舉行記者會說明。陳駿季表示，美國自台灣進口的金額是36.9億，台灣出口到美國的貿易金額是8.9億美元，整體農產品的貿易逆差達28億元。其中，出口到美的農產品占全台灣農產品出口49.2億美元的18%，品項涵蓋花卉、種苗、毛豆、茶葉及水產品等。

陳駿季指出，由於美國對台灣農產品的關稅提高到32%，對所有出口到美國的農產品都有不同程度的影響。輸美占比較高的農產品中，蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、吳郭魚、鬼頭刀及冷凍鱸魚受到最多影響。由於是全球性的關稅提高，農業部也特別分析這些品項在美競爭對手國的關稅情形。

談及如何因應時，陳駿季表示，農業部將投入180億，推出金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓三大面向六大措施，減輕農漁民負擔，同時協助農產業轉型，也將透過外銷獎勵、加強與通路端的鏈結，站穩美國市場，並持續推展更多元的國際市場。

在金融支持部分，陳駿季指出，對於有輸美外銷實績或其外銷產業供應鏈之農漁業者及農企業，農業部將補貼專案農貸利息最高1.5%，最高補貼貸款額度5000萬元(約164萬美元)。

在提升產業競爭力部分，陳駿季表示，農漁產品得以外銷最重要的因素包含完整的冷鏈體系、加工加值產品開發，以及品質的國際認驗證。穩定的冷鏈體系確保農漁產品的品質，加工加值研發讓農漁產品更符合市場需求，而品質的國際認驗證則是通往世界市場的入場券，可開拓更廣更大的市場。

在開拓多元市場方面，陳駿季說，將針對可能受影響品項之輸美業者提供外銷獎勵，鼓勵持續銷美，另依品項及目標市場運輸距離，提供海空運不等額度獎勵；也將辦理大型花卉展覽、辦理海外行銷活動、媒合通路，強化台灣農漁產品品牌形象及曝光率。

農業部 關稅 貸款

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