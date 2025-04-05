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「戴維森窗口」成關鍵年分 漢光軍演想定2027解放軍犯台

中央社台北5日電
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圖為2023年漢光軍演。(記者洪哲政／攝影)
圖為2023年漢光軍演。(記者洪哲政／攝影)

台國軍今年度重要軍演「漢光41號」演習，以中國灰色地帶侵擾與2027年解放軍犯台可能行動為想定發展基礎，「2027年」呼應美方「戴維森窗口」。學者蘇紫雲指出，台國軍將演習想定為2027年，可透過演習找出在軍購和兵力整建需要加強的項目。

所謂「戴維森窗口」是指時任美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）於2021年3月提到，台灣顯然是中國野心的一部分，這樣的威脅在未來10年，甚至6年（2027）內就可能顯現；此後，多位美國軍政界人士，不約而同提及中國欲在2027年具備攻台能力，並提及美國與台灣應對此一情況做好準備。

漢光軍演為台國軍一年一度最重要軍演，台國防部長顧立雄日前在立法院業務報告時提及，漢光41號演習以中國灰色地帶侵擾及2027年解放軍犯台可能行動為想定發展基礎。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲受訪表示，2027年成為關鍵年分的原因，包含中國領導人習近平2027年將進入第4任期，其次是中國人民解放軍建軍百年，第3是習近平推動解放軍軍改的第12年；這些事件都是觀察習近平在政治、軍事層面，可能採取冒險行動的節點。

蘇紫雲表示，因此台國軍今年漢光演習想定2027年的情況，是一種設想最壞情況的想定，也具有風險管理的意涵，透過漢光軍演的過程，想定在2027年應對解放軍時，台國軍目前在建軍備戰和軍購上還有哪些不足之處。

台灣大學政治系副教授陳世民指出，現在坊間對2027年有許多「不夠精確的傳言」，甚至以為美國認定中國會在2027年攻台，但美方軍政界的說法，都是習近平下令解放軍在2027年「具有」攻台能力，而不是就有能力攻打台灣。

陳世民說，「做好能力準備」與「擁有能力」是兩回事，台國軍一向是料敵從寬，前國防部長邱國正過去曾在立法院說過，台國軍不期望戰爭發生，但不能預期它不要發生，台國軍會做好準備。

陳世民表示，這就是一種「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的備戰心態，但不可否認，台國軍近年軍演的想定情境，也顯見對中國威脅有愈來愈緊迫的迫近感，但即便明天就發生戰爭，軍方也會做盡力做好準備。

解放軍 習近平 國防部

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