台婦買飲料起衝突 持刀猛刺3歲女童

桃園今上午一名婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子勸阻，婦人竟猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒。記者周嘉茹／攝影

清明連假首日驚傳幼童當街遭刺。桃園今上午一名年約50歲婦人到手搖飲店買飲料，與店員發生爭執後突然從包包掏出刀具威脅，附近店家2名女子聽聞吵架聲響，趕緊跑出門勸阻，婦人轉而持刀欲攻擊2女不成，竟回頭猛刺其中一名勸阻女子的3歲女兒，女童背部穿刺傷，意識清楚緊急送醫。

據了解，該名50歲婦人今上午約10點到桃園區龍安街上一間手搖飲店，起初和店員表示要點飲料，隨後又向店員稱自己是店面的地主，要求店員撥電話給店長；電話撥通後，婦人和店長講到氣憤難平，竟摔店員手機並將櫃台弄得一團亂，隨即從包包掏出小刀威脅，與店員發生激烈爭執。

對此隔壁店家2名女子聽聞聲響，趕緊衝出門查看並勸阻婦人，但婦人情緒不穩，隨即持類似彈簧刀的小刀轉而欲攻擊2女，2人在騎樓閃避，婦人眼見攻擊不成，竟突然衝向一旁猛刺其中一名女子的3歲女兒一刀，其包包疑似還裝有榔頭等物，嚇壞附近民眾。

桃園市消防局約上午10時14分接獲報案，救護人員抵達現場檢視3歲女童背部有2公分穿刺傷，家屬表示遭嫌犯以折疊刀刺傷，患者意識清醒，由救護人員止血包紮後送桃園醫院。

女童媽媽想起當下情況驚魂未定，還好女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，否則後果不堪設想。

女童媽媽說，女兒被攻擊後立刻報警，婦人則直接離去，救護人員到場時陪同女兒到醫院縫傷口，還好因為女兒外套穿得夠厚，沒有傷及體內器官，陳姓員工則手部擦挫傷，皆無大礙，目前皆已返家休養。女童媽媽驚魂未定表示接下來將提告，問女兒痛不痛，她則相當天真地搖搖頭說「不痛」。

警方表示，員警今上午獲報後立即趕抵現場配合救護人員將傷者送醫急救，所幸無大礙，並隨即擴大搜索案發現場附近，發現涉案人44歲廖姓女子並將其逮捕到案，經聯繫廖婦的母親，過去廖婦情緒不穩，曾有相關病史，發生動機案情刻正釐清中，調查後將依法移送桃園地檢署偵辦。