我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這家全美連鎖快餐免費送三明治 僅限一天

路透獨家：白宮準備與烏簽署礦產協議 擬今晚宣布

中國喊了解「中國式民主」 陸委會：只有一黨專政

中央社台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陸委會表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政。（本報資料照片）
陸委會表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政。（本報資料照片）

中國全國人大代表、遼寧省台聯會長周琪表示，擬邀請台青與會兩會活動，了解什麼是「中國式民主」。陸委會表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政。

中國全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。據台灣網、台海網報導，周琪在3日接受當地媒體聯訪時表示，目前正在規劃組織一些活動，邀請台灣青年參加到一些活動中，「讓他們了解什麼是中國式民主」。

周琪在訪問中提到，兩岸的人文交流一直都是非常熱絡的，雖然民進黨在文旅等方面設置交流障礙，不過兩岸交流大趨勢是無法改變的，相信兩岸交流在中華傳統文化框架下，一定會得到大發展。

大陸委員會（陸委會）4日透過書面表示，世界上沒有所謂的中國式民主，只有中共統治下一黨專政，台灣人對於這點了解得非常清楚；周琪不具有台灣身分，出身成長也不在台灣，他的說法只是宣傳樣板。

陸委會強調，向來支持健康有序的兩岸教育交流，只要秉持對等尊嚴原則，符合政府相關法令規範，均能有序進行、無障礙；但是中共慣常將交流視為對台統戰滲透工具，藉以遂行對台政治目的。

陸委會指出，所謂的人大台灣團代表拉攏台灣青年學生赴陸參加活動的作為，其統戰目的昭然若揭。呼籲台灣青年朋友應避免參加對岸具統戰性質活動，也提醒多注意赴陸風險與人身安全問題，以確保自身的權益。

中共 兩會 民進黨

上一則

台積電擴大在美投資 賴清德曾訪張忠謀、魏哲家、林全

下一則

高雄男老師帶槍赴校恐嚇女同事 開3槍都卡彈讓她逃一劫

延伸閱讀

赴港澳比照赴大陸適用兩岸條例 陸委會：評估中

赴港澳比照赴大陸適用兩岸條例 陸委會：評估中
中國全國兩會今開跑 劉結一將主持政協記者會

中國全國兩會今開跑 劉結一將主持政協記者會
公務員須具結無陸身分證 藍委批恐嚇、搞專制獨裁

公務員須具結無陸身分證 藍委批恐嚇、搞專制獨裁
陸居住證陸委會擬納管 國台辦批挑戰兩岸關係

陸居住證陸委會擬納管 國台辦批挑戰兩岸關係

熱門新聞

犯下井口真理子命案的劉學強。圖／聯合報系資料照

日本女大學生遊台遭分屍…斷頭夜夜索命 兇手被迫認罪

2025-02-25 14:32
曾任台陸軍上校的張憲義，近日接受有線電視新聞網專訪，談論當年擔任中情局線民且阻止台灣研發核武一事。圖為張憲義2017年新書發表會場景。（記者程嘉文／攝影）

他終結台灣核武夢 張憲義罕見接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

2025-03-01 23:00
台北榮總。（聯合報系資料照片）

2025全球前250強醫院 台灣這家擠掉台大唯一上榜

2025-02-26 19:33
長榮航空25日宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

長榮航空3/1起機上禁用行動電源 華航建議不使用

2025-02-25 11:52
前金管會副主委鄭貞茂(左)、前駐菲代表徐佩勇(右)。(本報資料照片)

台政壇鹹濕？前金管會官員婚外情互傳下體照 駐菲前代表襲胸女祕書

2025-02-26 20:33
薛楷莉分享在美國當護理師的感想。(摘自臉書)

台前主播赴美當護理師 年薪是台灣醫界的4倍

2025-02-28 19:10

超人氣

更多 >
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
5日入驚蟄 4生肖注意血光之災

5日入驚蟄 4生肖注意血光之災
奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她

奧斯卡變巨胸、股溝裸體秀？三點全露最猛是她
Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購

Trader Joe's新款麵包受好評 他一天內嗑光：要再回購