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大學雜誌紀念58周年 許信良盼中國實施民主

中央社台北1日電
大學雜誌（The Intellectual）58週年紀念活動記者會1日在台北國家圖書館舉辦，前民進黨主席許信良（左）與大學雜誌創辦人之一張俊宏（右）互動。（中央社）
大學雜誌（The Intellectual）58週年紀念活動記者會1日在台北國家圖書館舉辦，前民進黨主席許信良（左）與大學雜誌創辦人之一張俊宏（右）互動。（中央社）

「大學雜誌」今天舉辦58周年紀念活動，創辦人之一的前民進黨主席許信良表示，他一直相信台灣民主一定會外溢到中國大陸，「中國如果實施民主，天下就太平了」。

許信良說，他深信民主是台灣的天命，西方民主制度再好，中國一定不會模仿，但他們一直說台灣人就是中國人，那麼「台灣能實施民主，中國為什麼不能？」希望台灣民主能夠更完美，讓中國人民不可能抗拒，進而接受民主。

「大學雜誌」今天在台北國家圖書館3樓國際會議廳舉行58週年紀念活動，當年創辦人包括鄧維楨、許信良、王杏慶（南方朔）、陳若曦、張俊宏等人，今天均出席現場。

「大學雜誌」於1968年創辦，由一群關心國政及台灣前途的知識分子，試圖介入現實、針砭時政，在此之前包括「自由中國」、「文星雜誌」等言論雜誌都遭到查禁的命運，參與人員多半遭受牢獄之災。

創辦人鄧維楨致詞表示，「大學雜誌」創辦的時候，台灣處境十分艱難，但雜誌持續提倡許多先進的觀念，包括政黨政治、健保制度，尤其健保制度現在受到全世界讚美，但台灣也曾歷經窮人看不起病、中產階級要賣房子才能動手術的階段；「大學雜誌」更是很早就鼓吹政黨政治，對台灣有莫大影響。

張俊宏致詞表示，「大學雜誌」走過近一個甲子，今天出席的成員，有兩位坐輪椅，三個人拿著手杖，只有兩個人靠著兩腿走過來，然而當初大家接下「自由中國」創辦人雷震的棒子，敢言當下，可說是充滿理想及勇氣。

張俊宏也談到雜誌發行期間，受到香港人的支持，香港人對台灣民主的支持不遺餘力，無奈香港局勢改變了，法治也被破壞了。

張俊宏強調民主法治的重要，他表示唯有法治才能免除台灣的各種威脅，偏偏香港的法治被中共破壞了，中共應該恢復香港法治，然後接受台灣的民主。

香港 健保 中共

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