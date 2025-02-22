台公務員遭詐1.6億「世界瞬間崩塌」 子女嫁妝、養老金都沒了

台灣詐騙案件層出不窮，警方呼籲，若發現類似情況，應立即查證，避免落入陷阱。(記者蔡家蓁／攝影)

台灣詐騙案件氾濫，歹徒手法不斷翻新，造成不少悲劇，也不乏公教人員遭騙。內政部警政署「165打詐儀表板」最近分享了一起詐騙案例，一名53歲的公務員不幸遭遇假檢警詐騙，最終竟痛失1.6億元台幣(約487.9萬美元)積蓄，事後他感到崩潰與絕望。

這名公務人員回憶當時，他接到一通自稱來自「戶政事務所」的電話，對方語氣急促，告知有不明人士利用他的證件申辦戶籍謄本，隨後直接將電話轉接給自稱「警察」的人。這名公務員依照對方指示，將其LINE 加入好友，這也成為了他悲劇的開端。

這位「警察」恐嚇他涉及某刑事案件，聲稱須暫時保管公務員的財產，先與他約定面交五兩重(約0.25公斤)的黃金。接著，他又要求抵押不動產款項，並要求寄出金融卡、刷卡購買金塊。一步步挖空他的積蓄，公務員始終信以為真。他形容自己像是一個任由操控的木偶，全未察覺自己已深陷詐騙的陷阱。

公務員說，這三趟面交，他親手將1億6000多萬的積蓄，送給了詐騙集團 ，一直到款項全部交付，才意識到被詐騙。事後公務員深陷無盡的絕望，他表示從未想過自己會成為詐騙的受害者。他個性理性與謹慎，卻慘遭詐騙，讓他後悔不已，卻只能默默哭泣。

公務員表示他的世界瞬間崩塌，無奈喊：「這些錢，是我大半輩子辛勤工作的成果，是準備給子女的嫁妝和養老的錢…現在，全都沒了。」內政部警政署呼籲，若發現類似情況，應立即查證，並撥打反詐專線，避免落入陷阱。