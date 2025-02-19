台灣詐團很敢給 讓律師甘願觸法插一腳

刑事局破獲竹聯幫信堂組長蕭宇庭為首的詐騙集團，查出被害人包括桃園市副市長王明鉅的一名近親。(記者李奕昕／翻攝)

台灣竹聯幫分子蕭宇廷為首的詐騙集團 ，假冒檢警以帳戶遭冒用洗錢為由向王姓婦人騙錢，警方偵辦另案發現取款車手持有王婦資料，立刻提醒防詐，不料，詐團竟派出合作的律師安撫，再透過旗下土地掮客誘騙王婦辦理房貸，騙走1500萬元(台幣，下同，約45.7萬美元)。

據了解，被害人王姓婦人是桃園市副市長王明鉅的至親，連同上述1500萬元，王姓婦人被同一詐團詐騙高達3500萬元(約106.8萬美元)，身心受創住院。

黑幫分子蕭宇廷組「假檢警」詐團，成員包括「真律師」陳冠宇，震驚各界。法界人士說，早年律師涉入不當行為多是違反律師倫理，或向檢察官、法官行賄關說，近年為求發大財，不但當毒梟傳聲筒、詐團軍師，還自組詐團，主要原因就是利益龐大。

38歲陳冠宇為桃園律師公會會員，擁有財經法律研究所碩士學位，專攻公共工程與政府採購法領域，也通過不動產經紀人考試；他擔任過南投律師公會副秘書長、桃園地方法院訴訟輔導員及法律扶助基金會桃園分會審查委員等職，還曾在兩所私立大學兼任講師。

近年，各地屢傳律師成詐團幫凶。有「毒梟御用律師」之稱的律師劉政杰，2021年8月受製毒集團主嫌委託替羈押成員辯護，不僅幫忙傳話，又洩漏偵查內容，因之前曾因洩密、使人犯隱避等犯行遭偵查、判刑及停職，去年8月再遭起訴。

北檢去年偵辦假投資詐騙案也發現鄭鴻威等16名律師涉勾結詐騙集團首腦，利用陪同車手應訊洩漏偵查內容給主嫌，甚至指導詐團成員規避刑責遭訴；律師游光德原為網路投資群組詐團軍師，協助洗錢並指導規避犯行，2023年5月更夥同台銀行員夫妻和假幣商共組詐騙集團，騙179人逾億元。

「詐騙太好賺了，詐團也很捨得花錢。」專責偵辦經濟犯罪的台北市警官指出，律師和詐騙集團搭上線大多從擔任辯護律師開始，由於詐團出手大方，漸有律師跳脫辯護角色而直接參與詐騙工作；律師之所以「淪陷」，除了詐團「很敢給」，主要是利益龐大，今年1月全台被騙金額就高達95億元，不難想像不肖律師為何甘冒觸法風險。

這名警官指出，詐團犯罪手法與成員已全面升級，在目前被查獲的詐騙案件中，已有派出所所長、律師、銀行人員、地政士成了詐團1分子，還有法官被控幫詐團藏匿現金，除了詐團底層取款車手是無需技術的「消耗品」，核心成員已全面吸收社會菁英。

律師林宏軒指出，近年新進律師不斷增加，業界競爭日趨激烈，選擇自行開業的年輕律師缺乏穩定案源與客戶基礎就面臨經營挑戰，若不法組織以高額報酬利誘，部分律師可能因財務壓力或法律風險意識不足而誤入歧途，建議新進律師可先受雇於律師事務所數年，待人脈、專業實力及案源穩定再考慮自行開業，不僅降低經營風險，也較能抵禦外界不當利益誘惑。