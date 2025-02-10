氣跑男友 單身醫堅持收養罕病兒「沒人比我更適合」

歷經3多年行政程序，耗費十幾萬元台幣，王醫師去年成功領養「結節硬化症」病童柴柴。(圖／台灣結節硬化症協會提供)

是罕病兒，又是受虐兒，6歲「柴柴」出生17天遭生母虐待，被送至急診，治療時意外確診「結節硬化症」與多重障礙疾病，當時負責照顧他的台灣某醫院王姓女醫師正準備新生兒專科醫師考試，異常忙碌，仍母愛大爆發，決定收養，歷經三年多冗長程序，去年法院判決兩人親屬關係，正式成為母子。

在收養審核過程中，王醫師與一名牙醫師相戀，雙方論及婚嫁，對方卻反對她收養「柴柴」。後來兩人陸續生了三個孩子，該牙醫師以為有自己的孩子，女友就會放棄收養的念頭，但王堅持己意，雙方多次爭執、吵架，男方選擇離去，迄今兩年多，不見蹤影，也沒給孩子撫養費。王醫師也成了獨自撫養四個孩子的單身媽媽。

王醫師表示，認養「柴柴」是一個緣分，也是心疼孩子的遭遇，如果送至機構或寄養家庭，勢必難以得到妥善照顧，而一般民眾怎可能領養有先天疾病的罕病孩童，不捨「柴柴」面對無數折磨，決定申請收養。

單身收養過程繁複，王醫師感受極深的無力感，在接受勵馨基金會親子 教育課程後，需面臨一連串的審查，一關又一關，取得合格的收養人身分後，進入出養媒配，此時不能指定等待出養的幼童，在社工建議下，勾選「智能不足」、「結節硬化症」等關鍵字，才順利媒合到「柴柴」。

王醫師說，從上課、審查、媒合、試養，到裁定出養，花了三年多時間，花了一、二十萬元台幣行政費用，那是自己對「柴柴」有愛、有心，才能堅持下去，換成其他單身者，在面對冗長程序、昂貴的行政費用，可能早被嚇跑了。

對於單身收養所遭遇到難處，王醫師相當不滿，她表示，政府每年投入龐大經費補助不孕夫妻人工生殖，但對於單身收養，非但沒有補助，也無誘因，反而設下層層限制，難怪想領養孩子的愛心民眾不少，等待出養的孩子眾多，但最後順利媒合的案例卻少之又少。

在冗長的收養程序中，法院簡易庭裁決是最後一關，當時書記官問「一個單身女生同時撫養四個孩子，真的沒有問題嗎？」，王醫師義無反顧地說「沒有人比我更適合當柴柴的媽媽」，因為「柴柴」出生後，幾乎都是由她照護，感情濃郁，已無法割捨。

「柴柴」罹患結節硬化症，需每天餵藥，一旦停藥，癲癇可能復發。孩子只有一個腎臟，必須多喝水，避免泌尿道反覆感染，比一般的孩子得花上數倍的心力。

在結節硬化症協會活動現場，看著台上正在講話的王醫師，柴柴大喊著「媽媽」，聲音稚嫩可愛，王則輕聲回應著「乖乖，再等一下」，從病人變成家人，這對沒有血緣的母子已寫下台灣醫界傳奇。