無線3C產品進海關要繳新台幣750元？藍委轟搶錢

國民黨立委廖偉翔在臉書PO文表示，NCC新規，無線傳輸功能3C商品進口需繳新台幣750元審查費，痛批NCC亂收費。(圖／廖偉翔提供)

國家通訊傳播委員會（NCC）新規惹民怨，國民黨 立委廖偉翔說，根據最新公告「第二級電信管制射頻器材」，未來具備藍牙、Wi-Fi、無線傳輸功能的商品經過海關，需先繳納750元（新台幣，下同，約24美元）的審查費，痛批NCC搶錢、亂收費。

廖偉翔在臉書 上PO文表示，NCC新規，「第二級電信管制射頻器材」若以自用名義進口，需先繳納高達750元的審查費。換句話說，鍵盤、滑鼠、手機、遊戲搖桿、藍牙耳機、遊戲主機、VR 設備等日常3C用品，未來都難逃這筆開銷。

廖偉翔認為，這種作法就是變相課稅，將導致未來3C產品可能大幅漲價，加重民眾負擔。更荒謬的是，這筆費用適用範圍極廣，無論是透過國際網購、寄回原廠維修(RMA)，甚至連個人自行攜帶出入境都可能被影響，也等於是全面封鎖國人取得海外3C產品的管道。以國人幾乎都要用到的鍵盤滑鼠為例，平均單價大約千元上下，送去國外原廠維修後，費用幾乎等於重新購買一個新品，顯然不合理。

廖偉翔說明，NCC竟以「科技進步，使具備無線傳輸技術的產品變多，加上網購便利，導致自用進口案件增加」為理由收費，科技發展和國際消費趨勢竟成為政府加收費用的理由？但民眾繳錢後並不保證一定會審查，那不就是亂收錢？

廖偉翔指出，對於這種不合理的收費政策，他已發文要求NCC說明其必要性，並強烈呼籲NCC行檢討。