電動車疑輔助駕駛 高速撞分隔島後起火4死4命危

國道一號楊梅休息站前晚發生死亡車禍，一輛電動車自撞匝道分隔島後起火，釀四死四傷慘劇。（本報資料照片）

台灣40歲倪姓男子25日晚駕駛電動車 載妻子及六名幼童沿國道一號南下，行經楊梅休息站時，不明原因高速自撞匝道分隔島後起火，倪與三童死亡，倪妻與另外三童都有生命危險，由於倪妻的弟弟表示「姊夫有使用輔助駕駛的習慣」，檢警正進一步釐清事故原因。

警方說，死者是倪姓男子及其10歲的兒子、4歲的女兒，還有妻舅展姓男子的2歲兒子；仍在加護病房搶救的是39歲倪妻展姓婦人及其8歲的兒子，展婦弟弟的11歲、4歲女兒。倪駕駛五人座的租賃車，車上承載八人，已嚴重超載。

警方調查，倪姓男子駕車從桃園出發返回妻子雲林老家過年，當晚7時27分自撞楊梅休息站匝道分隔島後起火。

國道警察隊楊梅分隊就在車禍現場附近，七名員警聽見撞擊巨響立刻衝往現場，但火勢一發不可收拾，用光分隊12支滅火器搶救，服務區賣場人員也持滅火器救援，警方冒高溫剪斷安全帶救出車內八人，仍造成四死四傷悲劇。

「太可怕了…」後方車輛目擊車禍經過，將行車記錄器放上網路；根據錄影畫面，轎車幾乎未減速就直接衝撞分隔島，撞擊起火瞬間讓目擊者嚇得驚呼。

倪姓男子母親及展姓男子夫妻接獲惡耗，趕赴醫院一夜奔波，26日早到現場檢視並清理遺物，隨即至中壢殯儀館見死者最後一面，展姓男子難掩悲痛說，明明只是出遊返家，沒有想到半途發生事故。他說，姊夫有習慣使用輔助駕駛，但是否因此導致車禍，要問租車 公司。

「我生病住院由妻子照顧，三個孩子託姊姊照顧，大人小孩同車出遊，怎料發生嚴重車禍。」展姓男子說，他和姊姊、姊夫、孩子都在台中租房，因自己住院，妻子要在醫院照顧他，遂將三個孩子託給姊姊照顧，姊姊、姊夫帶小孩北上桃園旅遊，想不到回雲林老家團聚前卻發生意外、天人永隔。

展姓男子在雲林縣斗六市的老家的鄰居說，展的父母在斗六開設臭臭鍋多年，展婦是老大，曾在斗六住家開麵攤，以電商外送為主，幾年前去北部做生意後就很少回家。

倪姓男子因燒成焦屍而無法抽血，檢察官已安排剖驗及勘驗肇事電動車進一步釐清，三名幼童都因頭腹部外傷、胸腹部出血引起外傷性休克死亡。