「避免美台雙重課稅」過美國會首關 台外交部致謝

美國聯邦眾議院美東時間15日表決通過避免美台雙重課稅的法案。（路透）

美國聯邦眾議院 美東時間15日表決通過避免美台雙重課稅的法案，下一步將送交聯邦參議院審議，台外交部表示感謝，指將配合台方相關部會，持續與美國國會與川普政府推進此案，期盼早日解決此問題。

台外交部表示，避免雙重課稅將消除雙邊投資經貿活動的租稅障礙，以強化台美關鍵產業供應鏈韌性，並提升台美互惠互利的經貿夥伴關係。

上屆美國國會結束前，避免美台雙重課稅的立法僅通過眾院 ，止步參院 ；新國會甫開議，眾院以423票同意、1票反對通過，加速推動避免美台雙重課稅立法，法案進展如今通過第一關，接著將送到參院審議，待兩院取得共識，就能送交美國總統簽署。

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）聲明指，共和黨議員了解美台經濟關係的重要性，通過這項立法來強化雙邊經濟關係、競爭力，也創造工作機會。

強生聲明提到，這部法案將授權總統（行政部門），與台灣展開稅務協定的磋商，確保在美國的台灣夥伴不用面臨雙重課稅的壓力；「我們希望台灣關係在境內設廠，讓美國成為更具競爭力的地方，吸引半導體公司來美設廠。」

「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）兵分兩路改善被雙重課稅數十年的台美企業與個人的情形，一是透過修改美國現行稅法，使在美國提供服務、符合條件的台灣居民所得不需被課稅；合格的台灣居民如果有特定美國來源所得，例如股利或利息等，可適用較低的預扣稅率。