殺前女友母女黃麟凱槍決 賴清德任內首位 台灣還有36死囚

台北看守所外有不少反對死刑民眾聚集，手持標語、高呼口號表達立場訴求。（中央社）

死囚黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。

黃麟凱於2013年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友。最高法院於106年判處死刑定讞。法務部今天晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德 任內首名伏法死囚。

此外，最近一次執行槍決時間至今將近5年，縱火 燒死6名親友的死囚翁仁賢於民國2020年4月1日槍決伏法。

目前36名死囚名單中，黃春棋、陳憶隆於1995年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案，同案被告徐自強獲再審無罪確定；黃春棋、陳憶隆於2000年4月27日遭判死確定，至今尚未執行。

此外，被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險 員案的邱和順，在1988年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到2011年7月間遭判死刑定讞，至今收容在台北看守所已逾36年，是被關押最久的死囚。

年齡最高的死囚是73歲的王信福，他被控於1990年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於1992年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在2011年間以殺人罪判處死刑定讞。

對警察行凶遭判死刑定讞者，還有蕭新財及王柏英；蕭新財被控臨檢時，持霰彈槍射擊2名員警，造成1死1傷，19年前遭判死刑定讞，至今尚未執行。

王柏英則是與共犯謀議搶銀行，考量所持的手槍易卡彈，在新北市汐止犯下殺警奪槍案，造成員警洪重男殉職。

最近一起死刑定讞案件是男子沈文賓殺人案，沈男為尋找妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑，最高法院2020年3月31日駁回上訴，處死刑定讞。

另外，弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來首名女死囚。林于如經營臭豆腐製作，因沉迷六合彩，需款孔急，陸續幫親生母親、婆婆及丈夫買保險，從2008年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金。

2003年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，2004年被判死刑定讞；張嘉瑤2002年間侵入女友人租屋處，強盜性侵殺害另名女子，2004年底遭判處死刑定讞，目前尚未執行。