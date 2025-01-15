韓國瑜率團慶賀川普就職 賴清德16日接見代表團

台總統賴清德15日在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。本報資料照片

台總統府15日說，第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮，由立法院長韓國瑜 擔任團長；代表團訂於18日啟程，總統賴清德 16日上午將接見慶賀團。

總統府15日表示，中華民國 與美國之友誼深厚，雙方互信良好，台美實質關係不斷提升，為表示台灣政府與人民對雙方緊密友好關係之重視，同時回應113年美方派遣慶賀團來台祝賀總統賴清德520就職之善意，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮。

總統府說，代表團將由立法院長韓國瑜擔任團長，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。代表團訂於1月18日啟程，除出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及台灣與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定1月23日返抵國門。

總統府表示，台美關係源遠流長，雙方關係近年有大幅進展，政府特別對美國總統當選人川普就職表達恭賀之意，未來將在既有之良好互信與互動基礎上，繼續強化台美關係。

另外，總統府說，16日上午9時30分賴清德將接見慶賀團，賴清德與韓國瑜分別致詞，總統致贈韓國瑜紀念品並合影之後就閉門會談。