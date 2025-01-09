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英國在台代表將離任：若蔡英文訪英是很自然的事

記者張文馨／台北即時報導
英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）將結束任期。（記者張文馨／攝影）
英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）將結束任期。（記者張文馨／攝影）

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）將結束任期，他9日表示，下位代表為布萊德利-瓊斯（Ruth Bradley-Jones），預計2月10日走馬上任；此外，去年傳出台灣前總統蔡英文規畫訪問英國，鄧元翰表示，沒有相關訊息可透露，不過蔡和英國關係良好，若訪英也不會令人意外，這是很自然的事。

鄧元翰2月8日將卸任駐台代表，根據英國政府網站，布萊德利－瓊斯2021年3月起接任英國駐緬甸公使，曾在英國外交部主責東北亞與太平洋事務，負責朝鮮半島與日本地區；她將是第二位英國駐台的女性代表。

鄧元翰9日在官邸與媒體茶敘，他從支持民主原則與韌性社會、支持台英貿易與經濟成長、建立新的健康與半導體產業對話機制、氣候與能源、科學與技術，和人民交流與共享價值等面向，回顧台英關係的發展，並總結自己的駐台生涯；鄧元翰期待，台英接下來能在數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排等重點領域簽署協議。

蔡英文去年10月訪問歐洲時，就有媒體報導指蔡原本計畫訪問英國結果推遲，外界關切蔡今年能否成行，鄧元翰表示，沒有相關訊息可透露，蔡和英國關係良好，若蔡訪問英國，他也不會意外，這是很自然的事；他補充，一切尚未定案。

台灣前總統蔡英文去年10月訪問歐洲，當時媒體報導指出，蔡英文原本規畫訪問英國，最後計畫推遲。關於蔡英文今年是否可能啟程訪問英國，鄧元翰表示，他沒有相關資訊，不過蔡英文本身和英國關係很好，如果訪英他也不會感到意外，「這是很自然的事情」，但一切尚未定案。

蔡英文 緬甸 投資

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