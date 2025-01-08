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錯認100年…台灣山椒魚、楚南氏山椒魚名稱互換

記者胡蓬生／苗栗即時報導
楚南氏山椒魚、台灣山椒魚的形態被錯置一百年，圖為正名後的楚南氏山椒魚。(圖／雪管處提供)
楚南氏山椒魚、台灣山椒魚的形態被錯置一百年，圖為正名後的楚南氏山椒魚。(圖／雪管處提供)

台灣雪霸國家公園區內長年被認為擁有觀霧山椒魚、台灣山椒魚等兩種瀕危山椒魚，雪管處發現，經學者研究，山椒魚身分被錯置百年，今年起台灣山椒魚將正名為「楚南氏山椒魚」，原先被誤為楚南氏山椒魚的才是「台灣山椒魚」本尊，彼此終於驗明正身，相關資訊將修改正名。

雪管處表示，1922年，牧茂市郎根據山椒魚外觀形態差異，在「日本動物學雜誌」發表台灣山椒魚跟楚南氏山椒魚的命名，但近年台灣跟日本研究小鯢屬的專家學者交流時發現，台灣山椒魚跟楚南氏山椒魚模式標本的描述跟野外記錄的山椒魚形態怎麼「怪怪的」，且恰恰好相反。

雪管處說，經過多次反覆討論及研究發現，當初可能因為未知原因，將兩個物種的標本與發表文獻所敘述的模式產地錯置，導致現在實際棲地找到的山椒魚個體外表形態完全不同。農業部生物多樣性研究所的自然保育季刊在去年底發表學者研究文章，終於揭開這個錯了100年的祕密。

雪管處表示，今年開始「雪霸國家公園園區是觀霧山椒魚跟楚南氏山椒魚的棲地」才是正確的敘述，後續將會陸續檢視及修正雪霸管理處的官網資訊。正名後，楚南氏山椒魚會以「舊名：台灣山椒魚」標註。

雪管處指出，過往被當成「台灣山椒魚」的楚南氏山椒魚，身上具有黃斑且後肢具四趾，主要棲地在雪山西稜線、雪山主峰至一路至思源埡口與中央山脈連接。

日本 農業部

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