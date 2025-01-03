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對準年輕網民 台國安局：中共傳布網路爭議訊息 全年215萬則

記者李人岳／台北即時報導
台國安局公布「2024年中共爭訊傳散態樣分析」，去年蒐集到網路爭議訊息215萬9000則，傳散平台以臉書為主，比2023年增加40%。圖為台國安局長蔡明彥。記者邱德祥／攝影
台國安局公布「2024年中共爭訊傳散態樣分析」，去年蒐集到網路爭議訊息215萬9000則，傳散平台以臉書為主，比2023年增加40%。圖為台國安局長蔡明彥。記者邱德祥／攝影

台國安局今天公布「2024年中共爭訊傳散態樣分析」，國安局指出，去年蒐集到網路爭議訊息215萬9000則，超過2023年的132萬9000則，在影音、論壇及X的爭訊數量大幅增加，顯示中共將年輕網民視為主要投放目標；同時TikTok、X、抖音的異常帳號也大幅增加。

國安局指出，近年中共持續利用複合手法，對我散播爭訊，企圖削弱國人對政府信心，升高社會對立氛圍。在趨勢發展部分，去年蒐報爭訊數計215萬9000則，超過2023年總量132萬9000則。傳散平台以臉書為主，比2023年增加40%。在影音、論壇及X等平台傳散的爭訊數大幅成長（151%、664%、244%），顯示年輕網民係爭訊投放主要目標。

另外，國安局也統計2024年計有2萬8216組異常帳號，比2023年增加11661組；臉書計有2萬1967組異常帳號，為主要活動平台，TikTok、X、抖音的異常帳號也大幅增加，反映國人社群平台使用習慣的改變，帶動異常帳號活動發展。

在手法態樣方面，中共運用大量異常帳號，在國人常用社群平台洗版留言、推播加工影音及迷因梗圖，並且盜取國人社群平台帳號傳播爭訊。此外，中共也利用AI技術產製爭訊，如藉由深偽變造技術，偽冒台灣政界人士影音談話，企圖誤導國人視聽與認知。尤其中共積極於微博、TikTok及Instagram等平台，創設融媒體品牌或代理帳號，協力傳散官媒影音、對台官宣內容，如中共外交部、環球時報設立「朝陽少俠」、「補壹刀」等分身帳號，大量散播打擊台美關係爭訊。

此外，「臺灣蝦米貢」、「灣灣發電姬」等TikTok帳號，與中共官媒「海峽導報」關係密切，擴大轉發中共官方涉台言論。中共也委託公關公司「深圳海賣雲享」，創建假捷克媒體「波希米亞日報」（Bohemia Daily）、假西班牙媒體「奎爾先鋒報」（Guell Herald）等，推播中共海外官媒報導，炒作「一中」原則。

國安局強調，目前台灣已建立「全政府」機制，即時通報並共同應處中共認知戰威脅。去年合計通報各部會約3900餘則爭訊，提供政府參考應處；同時透過上百場國際交流活動，與理念相近國家分享防制爭訊經驗，協助國際民主社群建立因應極權主義國家認知作戰的能量。

中共 TikTok 臉書

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