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柯文哲改7000萬元交保 民眾黨：將救出柯文哲

記者李隆揆／台北即時報導
民眾黨代表夜間11時許步出法院發表聲明，預告「將想辦法救出柯文哲」。記者李隆揆／攝影
民眾黨代表夜間11時許步出法院發表聲明，預告「將想辦法救出柯文哲」。記者李隆揆／攝影

京華城案台北地方法院今更裁，裁定民眾黨主席柯文哲加保4000萬元(新台幣，下同)共7000萬元交保，須加電子腳鐐，民眾黨代表夜間11時許步出法院發表聲明，預告「周一將想辦法救出柯文哲」。

民眾黨立委林國成說，尊重合議庭裁定，看來北檢對柯非常仇恨，雖然保釋金非常高額，還加上電子腳鐐，「雖然他們都誤解民眾黨公職人員，仍會全力協助柯度過被打壓過程，周一將想辦法救出柯文哲。」

放諸一般刑事案件，尤其此案證據薄弱、政治辦案，仍尊重合議庭裁定，周一將籌擔保金，謝謝人民對柯關心。

立委張啟楷說，至少柯可抬頭挺胸走出法院，不用像之前被押人取供，北檢一天到晚渲染消息亂放話，至少今天可以爭取人權、公平正義。

柯曾說現在最想陪伴柯爸，今哽咽向法官講，能陪伴柯爸都接受；柯今天雖可走出法院，但保金高達7000萬元，超思雞蛋浪費人民5億元納稅錢，保釋金有那麼多嗎？柯要去哪邊找這4000萬元？「但我們一定要想辦法把柯救出來。」

柯說「我死在裡面都不會逃亡」，結果保釋金那麼高，還要加上電子腳鐐，儘管如此還是尊重合議庭裁定。

民眾黨 柯文哲 雞蛋

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