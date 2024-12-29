我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

任內與台斷交 卡特當年爆伊朗人質危機 致連任輸雷根

應曉薇羈押庭聚焦加拿大護照 自爆與王尊侃關係

記者蔣永佑／台北即時報導
台北地院今重開京華城案羈押庭，應曉薇(右)交保後傳出有第二本護照引發關注，應則帶來當年申請放棄加拿大國籍、護照的原始文件，並當庭自爆與王尊侃之間的真實關係。(記者侯永全／攝影)
台北地院今重開京華城案羈押庭，應曉薇(右)交保後傳出有第二本護照引發關注，應則帶來當年申請放棄加拿大國籍、護照的原始文件，並當庭自爆與王尊侃之間的真實關係。(記者侯永全／攝影)

台北市議員應曉薇因京華城案涉嫌貪汙收賄、洗錢遭起訴求重刑，由於她獲1500萬(新台幣，約48萬美元)交保後，爆出疑有第二本加拿大護照，讓傳聞男友、同案被告王尊侃出面闢謠。台北地方法院今重開羈押庭，檢方以此猛攻應曉薇有逃亡之虞，應女則帶來14年前申請放棄加拿大國籍、護照原始文件，還當庭自爆與王男間的真實關係。

應曉薇律師說，應女是在約1980年代移民加拿大取得加籍，2010年當選台北市議員便申請放棄加籍，2011年2月10日正式獲得加拿大核發放棄國籍證書，同年5月10日獲外交部駐多倫多台北經貿辦事處認證，因此14年前就已無加拿大國籍，護照也被註銷。

法官指出，應曉薇因京華城案獲交保被境管，後來移民署發現她曾有以「不詳國籍」的進出境紀錄而通報法院，但並未說她擁有第二本護照。應的律師補充，應女是多年前曾以舊名「應秀萍」持加拿大護照出入境，才留下紀錄造成誤會。

但檢方依然存疑，表示經檢視相關文件，認為法官自移民署取得的資料，與應曉薇提供的加國資料對不起來，懷疑應女可能有第三本護照。但法官檢視應曉薇提供的文件並附卷，仍認已初步釐清，將原定下周二開庭討論應是否有他國國籍一事的庭期取消。

至於據傳為應曉薇男友兼辦公室執行長的王尊侃，曾在應交保候，對外解釋其雙重國籍疑慮，今天也被檢方指控直接接觸案情，無視法院禁令。

應曉薇除解釋王男只是一時熱心，表示王不是她辦公室執行長，還當庭自爆兩人關係其實並非男女朋友，多年前雖曾嘗試交往，但卡在當中還有前夫、女兒等問題無法更進一步，多年下來已是如家人、親人般的好友。

護照 加拿大 移民

上一則

北院再次召開柯文哲羈押庭 分析：「逆轉收押」機率低

下一則

等柯文哲裁定 小草批「綠色恐怖」 出動70警力維安

延伸閱讀

北院再次召開柯文哲羈押庭 分析：「逆轉收押」機率低

北院再次召開柯文哲羈押庭 分析：「逆轉收押」機率低
傳有兩本護照延宕辦保 應曉薇：2010年當選放棄加國籍

傳有兩本護照延宕辦保 應曉薇：2010年當選放棄加國籍
台高院4理由撤銷柯文哲交保裁定：未說明為何能防止逃亡

台高院4理由撤銷柯文哲交保裁定：未說明為何能防止逃亡
柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

柯文哲交保 北檢抗告 高院裁定撤銷發回更裁

熱門新聞

教育部今公布2024學年度大學註冊率統計資料，中原大學學士班新生註冊率再度達到100%。圖／中原大學提供

與Nvidia合作…桃園這私校連續5年註冊率100% 傲視全台

2024-12-27 16:12
長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
網傳台國軍官兵錯誤的手槍臥射姿勢圖。(圖/翻攝臉書軍事社群網頁)

太瞎了…台士兵錯誤手槍臥射瞄準照 網路狂批

2024-12-28 11:37

超人氣

更多 >
三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁

三生肖年末轉運 龍大展長才等晉升、他桃花運強勁
常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為

常放這地方當心發霉長蟲 白米存放5大NG行為
南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救
生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始

生魚片拼盤食用順序有規矩 內行人：從最難吃的開始
無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如

無人機天敵是它？ 中國小電驢衝上俄烏前線、穿梭自如