台長者免健保費草案受阻 雲林縣長：我拒做二等公民

雲林縣長張麗善今表示，六都醫療資源充足，仍實施長者免繳健保費，反觀其餘縣市醫療資源不足又不均，仍要繳同等健保費，她憂心因此造成人口流動，更拒絕做二等公民。(記者陳雅玲／攝影)

台灣「老人福利 法」修正草案，65歲以上、所得稅級距20%以下長者健保 費全免，昨闖關前出現雜音，最後未三讀。雲林縣長張麗善今表示，六都醫療資源充足，仍實施長者免繳健保費 ，反觀其餘縣市醫療資源不足又不均，仍要繳同等健保費，她憂心因此造成人口流動，更拒絕做二等公民。

張麗善今表示，長者免費健保遭部分醫師團體反對，認為會加重年輕人負擔，但醫療資源豐富的六都早就已實施長者免健保費政策，反觀其餘縣市醫療資源不足又不均，尤其雲林縣每萬人只有13名醫師服務，遠低於全國平均22名，且集中在都會型鄉鎮，在享受不到充足的醫療資源下，仍要繳交相同健保費，非常不公平。

張麗善說，六都早就在實施長者免健保費，其餘縣市就是台灣的二等公民，她拒絕做台灣二等公民，要為其餘縣市發出不平之鳴，既然說全島一命，每一個鄉親生活在台灣這個寶島上面，在每一個縣市、每一個角落，都應該要受到重視，在健保平等、健康平權的情況下，才能夠讓每一個鄉親都得到相對的照顧。

她也憂心，六都醫療資源豐富、長者又免健保費，會衍生人口移動問題，很多外漂的子弟看到台北、新北不用繳健保費，就紛紛把他的爸爸媽媽帶到都會區去，這樣因為政策而自然移動的人口，會偏重在六都。

對於外界質疑增加年輕人負擔，張麗善也解釋，100歲以上的人瑞還要繳健保費，那誰來繳？他的孩子也七、八十歲了、他的孫子五、六十歲，可能還在上班，就必須要繳阿公阿嬤跟爸爸媽媽的健保費，要承接兩代人的負擔，而且現在少子化，他不但要承擔兩代人的負擔，甚至還要照顧他的妻小。

張麗善說，我們是在減輕年輕人的負擔，不是在增加年輕人的負擔，大家要充分理解，而不是一語貫之地說社會福利過多會造成國家的財源問題。