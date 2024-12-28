八炯反共片抖出宋楚瑜 親民黨：羅織罪名

YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名。(本報系資料照)

YouTuber八炯今晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，該影片製作者必須負起應負的法律責任。

影片來源：YouTube@攝徒日記Fun TV

親民黨表示，對於有不肖自媒體影片製作者，為爭取流量，博取眼球目標，在未有任何直接證據下，就惡意指摘對岸福建省「統戰處處長」為宋楚瑜指派過去等錯誤離譜言論，明知不實還惡意散播，台灣雖保障言論自由，但絕不應保護毫無事實根據的「假新聞與認知作戰」，隨意誹謗他人的言論，該影片已顯有汙衊宋楚瑜名譽之不法情事，該影片製作者必須負起應負的法律責任。

親民黨指出，該影片假借一通電話，在「沒有具體人名、沒有具體事證」下，就開始大作文章，還以宋楚瑜的照片做為影片封面，並開記者會做不實宣傳等，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，台灣社會不應容忍這種不肖自媒體企圖誤導民眾視聽，甚至還有部分媒體也跟進引述報導，助長錯誤訊息散布，侵蝕媒體公信力，實不可取。

(擷自YouTube@攝徒日記Fun TV)

親民黨批評，針對如此重大爆料的事件竟不經過事先查證，令人匪夷所思，試問中國福建的「統戰處處長」，有這職位？人事任命是可以由台灣人來指派？連這種基本常識水準都沒有，對「大陸的體制」都搞不清楚，就隨意製播影片，這種不肖的自媒體影音製作者，呼籲社會大眾應予以最嚴厲的譴責與抵制。