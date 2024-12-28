網紅八炯拍統戰紀錄片 揭台青赴中創業陷阱

網紅八炯(左)和「閩南狼PYC」陳柏源(中)自製中國統戰紀錄片。(擷自YouTube@攝徒日記Fun TV)

網紅八炯和「閩南狼PYC」陳柏源自製中國統戰紀錄片，下集聚焦陳柏源到廈門的「台青創業基地」參訪，鎖定台灣年輕人打出申請創業基金免還誘因，讓「台青」逐步深陷中國統戰。

網紅八炯和陳柏源今天推出中國統戰紀錄片下集，影片中陳柏源到廈門的「台青創業基地」，台灣中間人熱情接待，提及「台青創業基地」提供多種服務，可以把基地當成自己辦公室，並提供宿舍。

影片來源：YouTube@攝徒日記Fun TV

陳柏源進一步詢問想來中國創業的資格，對方表示現在鎖定「18歲到35歲的台灣學生」，或是45歲前的青壯年，且在參訪期間都包吃包住，可以好好瞭解中國的發展，緊接著遊說若決定到中國發展，到就可申請高額創業基金還有投資 款，可以到當地開空頭公司還有跨境電商 。

最後陳柏源也參訪「海峽導報」，「海峽導報」負責人仍持續鼓吹陳柏源到當地發展，最好也多帶幾個朋友過來，該負責人表示除了台青創業基地，他們還有育秀中心，「我們導報的另外一個產業中心、海峽書院，我們做一些書畫的培育，孵化台青，培養他們做網紅，我們維護後台，『海峽導報』也會幫忙出報導。」

陳柏源在影片中提到，中國目前統戰策略就是邀請台灣網紅合作，潛移默化中國各方面都很好，還有創業基金可以拿，「當你拿到的錢越多，就逃不出中國給的陷阱，就會越陷越深，就算你打著『反共』名號去賺中共 的錢，但其實你的思想已經慢慢被滲透了。」

八炯與陳柏源今天推出中國統戰紀錄片下集，今天一早則召開國際記者會，希望完整紀錄片可以受到外界正視台灣被統戰的議題，同時發表「不自殺聲明」。

八炯提及自己才剛結婚，「與心愛的老婆共組家庭，我要正式對外聲明，本人身體健康、平時非常注意行車安全、並遠離危險場所，絕對不會有任何看似自殺的行為。如果我發生任何意外，請大家幫我討公道。」