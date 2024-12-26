1500萬證據在哪？柯文哲涉貪汙圖利法院裁交保 北檢可抗告

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金等案依貪汙等罪起訴民眾黨主席柯文哲等人，昨晚開接押庭直到今天凌晨，民眾黨支持者一直在地院門口聲援，呼籲若無直接證據就應放人。記者潘俊宏／攝影

柯文哲 的辯護律師團在移審接押庭表示，沒有人在事發2年後才行賄，檢方認定的210萬元的時間點與容積獎勵無關，121億餘元不法利益則不會只行賄210萬元，難以認定為對價關係；1500萬元沒有時間、地點，證據在哪？。檢察官強調「各位可不相信檢察官，但證據就放在眼前」，柯文哲等五人均由法院裁定交保，對此台北地檢署可抗告。

律師表示，行動硬碟中橫跨柯文哲當醫師、市長、參選總統期間，但柯文哲對硬碟無記憶，朋友會幫柯文哲製作資料；2022年的東西，怎麼會放在2024的資料夾，檢方「切頭去尾」將金額說成1600萬元，沈慶京的吳姓助理平均每月的提款金額是1千萬至2千萬，檢方指出的1500萬不說時間、不說地點，檢方的證據在哪？

律師指出，行政法上有很多類推適用，但不代表違背法令，20％容積獎勵是法規的上限，准用類推適用為常見的。土管條例（台北市土地使用分區管制自治條例）第80條之2規範的容積獎勵也是20％，應該討論的是是否給這麼高？而不是不能給，此京華城案將會影響台北市數十年來都更案。

律師說，柯文哲的帳都是陳佩琪在管，柯不知情，陳盈助等人的捐款雖沒有申報，但沒有一筆是進柯文哲口袋。檢方認定的柯文哲有逃亡之虞，其中指柯在今年10月1日拒絕提訊，當日的原因是因檢方沒有事前送達傳票 ，柯文哲不想一大早被拉走，對此，柯文哲也說同房獄友跟他怎麼會沒有傳票？他才會10月1日「耍脾氣！」拒絕提訊，並跟檢察官要求要傳票，後續就每次配合提訊。

律師也說，柯文哲沒有串證之虞，在偵查期間有特定媒體報導偵查內容，如柯文哲延押庭的凌晨報導新聞，但律師在當天下午才閱卷看到資料，偵查期間各種消息四處渲染，隔空串證的是偵辦單位，請求法官應公平審判，此案全國關注，基於「武器平等原則」對等給被告辯駁機會。

檢察官強調，檢方很樂見案件偵結，終於可以公開證據，「各位可不相信檢察官，但證據就放在眼前」，林洲民作證柯文哲知情京華城案，YouTube 上都還看得到，柯文哲怎麼可能不知道專家意見說這不是都更。

台北地方法院今裁定，柯文哲3000萬交保、沈慶京4000萬交保、應曉薇1500萬交保、李文宗除偵查中200萬元外加保800萬元交保、彭振聲500萬交保。對此，台北地檢署可抗告。