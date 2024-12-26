柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）

民眾黨 主席柯文哲 涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。時代力量黨主席王婉諭表示，做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們，呼籲民眾黨，尊重司法、停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。

王婉諭指出，主打「清廉、透明」的柯文哲，在短短十年之間墮落至此，令人不勝唏噓，更讓過去支持他的人感到失望、痛心。錢跟權，是政治人物的魔戒，一旦渴望更大的權力，又無法堅守原則，就會為了錢跨過紅線，因此徹底失去人民的信任和託付。

王婉諭表示，過去，政治為金權服務的現象讓許多人對政治失望。也讓許多人對「新政治」充滿期望。期待金權政治的結構能有所撼動，更期待能改變既有的政治環境。時代力量曾讓大家失望，而今天柯文哲的所作所為，則更深深打擊過去支持他的許多人。

「信任與希望的崩塌，往往就在這一念之間。」王婉諭喊話不要因此對政治、對民主失去信心，做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們，不要因為對柯文哲失望，就對更好的政治期許感到絕望，或對公共事務轉趨冷漠。因為拒絕參與政治的後果，就是被糟糕的人統治，被金權政治剝奪你我的未來。