我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

柯文哲被起訴 王婉諭喊話民眾黨：停止塑造政治迫害

記者林縉明／台北即時報導
關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）
關於京華城容積率爭議，檢方在起訴書指出，柯文哲明知京華城容積率爭議，但為了協助沈慶京，於是建構一個能貫徹自己意志、一言堂的台北市政府。（本報資料照片）

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，台北地檢署今天依貪汙治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。時代力量黨主席王婉諭表示，做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們，呼籲民眾黨，尊重司法、停止塑造政治迫害的形象，深切反省、引以為戒。

王婉諭指出，主打「清廉、透明」的柯文哲，在短短十年之間墮落至此，令人不勝唏噓，更讓過去支持他的人感到失望、痛心。錢跟權，是政治人物的魔戒，一旦渴望更大的權力，又無法堅守原則，就會為了錢跨過紅線，因此徹底失去人民的信任和託付。

王婉諭表示，過去，政治為金權服務的現象讓許多人對政治失望。也讓許多人對「新政治」充滿期望。期待金權政治的結構能有所撼動，更期待能改變既有的政治環境。時代力量曾讓大家失望，而今天柯文哲的所作所為，則更深深打擊過去支持他的許多人。

「信任與希望的崩塌，往往就在這一念之間。」王婉諭喊話不要因此對政治、對民主失去信心，做錯事的是柯文哲，不是曾經相信、支持柯文哲的人們，不要因為對柯文哲失望，就對更好的政治期許感到絕望，或對公共事務轉趨冷漠。因為拒絕參與政治的後果，就是被糟糕的人統治，被金權政治剝奪你我的未來。

柯文哲 民眾黨

上一則

中國不釋放台一貫道信徒 陸委會：將嚴審兩岸宗教交流

下一則

柯文哲行動硬碟1500是什麼？檢察官因「這心證」認定是錢

延伸閱讀

柯文哲透過「橘子」安排見沈慶京 多次赴陶朱隱園喬事

柯文哲透過「橘子」安排見沈慶京 多次赴陶朱隱園喬事
心律不整請求具保停押 柯文哲：我跑了台灣民眾黨就毀了

心律不整請求具保停押 柯文哲：我跑了台灣民眾黨就毀了
沈慶京否認行賄柯文哲 盼2000萬元內交保停押

沈慶京否認行賄柯文哲 盼2000萬元內交保停押
政治獻金買股？柯文哲：買股的人是陳佩琪 我不管錢

政治獻金買股？柯文哲：買股的人是陳佩琪 我不管錢

熱門新聞

長期待在海外的民眾注意了，衛福部健保署今天開始，不再受理停保申請案件，目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學等，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。本報資料照片

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

2024-12-23 14:43
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。（記者王聖藜／攝影）

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

2024-12-27 00:20
台北市前市長柯文哲今早被押解至北檢。(記者季相儒／攝影)

京華城案偵結 柯文哲涉收賄、侵占遭求刑28年半

2024-12-25 21:16
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
台北地方法院昨漏液開移審庭近5小時，今裁定柯文哲3千萬交保，台北地檢署今晚提抗告。記者蕭雅娟／攝影

柯文哲交保3千萬回家不到9小時...台北地檢署提抗告

2024-12-27 09:39
台北地檢署即將起訴民眾黨主席柯文哲並具體求處10年以上重刑。(圖／聯合報系資料照片)

柯文哲將遭求重刑「10年起跳」 陳佩琪、黃珊珊沒事

2024-12-25 00:30

超人氣

更多 >
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥

中國爆「人偏肺病毒」疑出現新病毒株 沒疫苗和特效藥