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沈慶京否認行賄柯文哲 盼2000萬元內交保停押

中央社台北27日電
沈慶京被提訊的檔案照。（中央社）
沈慶京被提訊的檔案照。（中央社）

北檢偵結京華城案，在押的威京集團主席沈慶京移審北院，他庭上激動說「絕對沒有1500萬元給柯文哲」，另210萬元是捐給民眾黨政治獻金。律師請求2000萬元（新台幣，約合61萬美元）以內金額交保停押。

台北地檢署26日偵結京華城案，認定沈慶京涉嫌不法賄賂公務員柯文哲、市議員應曉薇等人，以此圖得百億不法利益，且羈押庭訊時對法官嗆言「不會笨到用支票行賄」，均以現金為之，明顯挑釁司法、藐視法律，依行賄、圖利罪嫌，共求刑17年徒刑。

沈慶京26日晚間移審台北地方法院，他在庭上表示，京華城案件明明是他被坑了，陳情卻被檢察官認定有犯罪嫌疑，他感到冤枉。

沈慶京強調，他從商以來從未跟政府官員談過任何條件，何來行賄之說，並提及倒是被時任副市長林欽榮的白手套勒索，這時遭法官許芳瑜打斷，指本庭是要調查有無續行羈押必要，其他陳述可於審理時說明。

許芳瑜詢問沈慶京，透過同案被告朱亞虎是要聯絡市府的誰，沈慶京回答是想跟時任市長柯文哲見面；被問到檢方起訴指控，以新台幣210萬元以及1500萬元行賄柯文哲部分，沈慶京情緒激動說「絕對沒有1500萬元給柯文哲」、「絕對不可能，他沒有跟任何官員談過錢」。

檢辯雙方針對柯文哲遭查扣行動硬碟中，EXCEL檔案「工作簿」記載：「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，記錄沈慶京交付賄款部分爭辯。

沈慶京律師主張，檢方說檔案製作人是柯文哲，但明明柯文哲否認，此沒有證據能力，1500萬元的行賄日期部分，檢方穿鑿附會且是臆測之詞，明顯是以柯文哲參加動土典禮的2022年10月19日至工作簿記載2022年11月1日期間來認定，重要的是未載明時間、地點及金流。

檢方則說，行動硬碟是在柯文哲住處臥室扣得，柯文哲有承認硬碟是他的，且EXCEL檔案「工作簿」是在2022年10月29日建檔，最後修改日期為同年12月27日，製作人為「wen」就是柯文哲，證人邱佩琳等人證述足以證明工作簿內容為柯文哲自製，檢方並非隨便抓個區間。

至於210萬元部分，沈慶京說，錢是他個人的，他指示透過公司人員名義去捐款給民眾黨，這是政治獻金，捐款原因是二黨吵吵鬧鬧，有第三勢力是好事，所以在民眾黨成立後，經朱亞虎提醒而捐。

另一方面，檢方指控行賄應曉薇5250萬元及應的助理吳順民363萬餘元部分，沈慶京表示，其中4500萬元的支票抬頭是要給與應曉薇實質掌控的多個公益協會，其他部分則可能是政治獻金，不太記得，但可以確定他沒有要求應曉薇就本件京華城容積率去奔走，或是帶他去拜會官員；吳順民部分，確實有給錢，這是感謝對方30多年來的顧問費用。

檢察官庭上說，沈慶京26日在候審室面對法警要求簽名文件，態度惡劣，丟筆不簽，輕藐司法人員；律師反控，檢察官之前去醫院偵訊沈慶京時，表態政治立場顯現台獨言語。

沈慶京辯護律師表示，沈慶京沒有羈押必要，請法官考量他被羈押近4個月，期間四度送醫且二度住院多天，且罹患病症加重，提示最新醫院診斷證明，請求能具保停押。

許芳瑜詢問能提供多少金額保證金；律師回答因廠商取款，沈慶京以借款來解決集團困難，目前身上沒什麼錢，若保證金2000萬元以內金額應可負擔。

柯文哲 民眾黨 支票

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