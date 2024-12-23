我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

川普提名億萬富豪范博格出任副防長：讓五角大廈再度偉大

首批「最強戰車」M1A2T抵台 中國軍事專家狂酸

中國新聞組／即時報導
台陸軍向美國採購的M1A2T戰車，首批38輛已於本月中運抵台灣。（圖／台國防部提供）
台陸軍向美國採購的M1A2T戰車，首批38輛已於本月中運抵台灣。（圖／台國防部提供）

台灣陸軍向美國採購被稱為「地表最強」戰車的M1A2T首批38輛已於本月中抵台，但中國央視軍事頻道23日訪問軍事專家狂酸，包括M1A2T耗油，「台灣用得起嗎？」甚至放話中國用無人機就能有效獵殺。

中國軍事專家蘆繼兵指出，M1A2T在台灣將面臨「三道坎」：

一、台灣橋梁承重一般都是15噸、20噸、30噸，而M1A2T坦克重60噸；

二、M1A2T坦克油耗大，台灣用得起嗎？後勤保障跟得上嗎？

三、M1A2T坦克的燃氣輪機維修相當複雜，造價又很高，台灣有維修能力嗎？

蘆繼兵還說，在俄烏衝突中，美式M1坦克表現不佳，這是因為隨著作戰方式、作戰對象、攻擊方向發生改變，M1坦克的優點反而變成了缺點。

另一名軍事評論員魏東旭則表示，這款主戰坦克未來會成為台灣陸軍地面作戰體系的核心力量。台灣陸軍會把它部署在沿海和近岸地區，作為反登陸作戰的重型裝甲炮台，支援台陸軍其他作戰兵力，針對登陸的兩棲作戰力量進行火力攔阻、直瞄火力打擊。

但魏東旭稱，想利用M1A2T坦克進行反登陸作戰，阻止解放軍強大的兩棲作戰體系，可以說是「癡人說夢」。

魏東旭指出，在灘頭這種沿海區域，M1A2T非常重的車身很容易陷入沙灘中。同時，在近海和沿岸開闊地帶，也是非常顯著的目標，解放軍武裝直升機、察打一體無人機甚至飛彈，都可以對它進行有效獵殺。

無人機 解放軍

上一則

馬英九訪杜甫草堂 追問接待高層「連宋馬吳怎麼樣？」

延伸閱讀

新州偵測無人機系統 未發現可疑活動證據

新州偵測無人機系統 未發現可疑活動證據
俄喀山遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」

俄喀山遭烏克蘭無人機襲擊 普亭誓言「數倍奉還」
M1A2新戰車用渦輪引擎、裝空調 立委：陸軍要有新思維

M1A2新戰車用渦輪引擎、裝空調 立委：陸軍要有新思維
尹錫悅到案要求書遭拒收 法院批准逮捕陸軍特戰司令官

尹錫悅到案要求書遭拒收 法院批准逮捕陸軍特戰司令官

熱門新聞

南投有民眾不忍父親遭投資詐騙70萬元，決定反攻，成功跟詐團騙回父親遭詐的70萬元。(圖／AI生成)

詐騙你的詐騙…父遭詐70萬 兒獻計反攻騙回70萬

2024-12-17 11:42
（取自X/中國新聞社）

馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

2024-12-20 14:33
「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

2024-12-22 16:16
立法院今天針對考試院人事同意權進行投票，民眾黨立委黃珊珊上午在投票時卻在柯麗鈴同意、不同意欄位都蓋了章。黃珊珊（中）下午在開完黨團會議後，一語不發的走回到立委辦公室，事後在臉書為此致歉，並承諾往後會更加小心。（記者曾學仁／攝影）

故意或過失？黃珊珊未依照決議蓋廢票 她酸：心知肚明

2024-12-17 12:04
女學生發現迷猴靠近一臉驚恐。記者郭韋綺／翻攝

台灣這大學「猴同學」闖教室上微積分 女生驚恐對望

2024-12-16 14:17
台北市大安國中「綜合教學大樓暨停車場」今日上午舉行落成啟用典禮，市長蔣萬安圍國旗圍巾出席。記者杜建重／攝影

蔣萬安雙城論壇沒圍國旗圍巾？「上海朋友都看到了」

2024-12-18 13:27

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此