「黑白大廚」大咖主廚 親口證實將到台灣開麵店

「黑白大廚」金度潤製作350份山野菜便當。(記者沈昱嘉／攝影)

南韓 超夯料理實境「黑白大廚」的「瞇眼主廚」金度潤，人氣三級跳，今天現身台北大巨蛋做公益，坦言第二季不會參加演出，想要給更多人曝光的機會。他很喜歡台灣，並透露要在台開店，會開一家麵店，「目前已在準備中」。

金度潤因「黑白大廚」知名度大增，網路也有不少人模仿他瞇眼的模樣，更有人認為他撞臉台灣的「亂彈阿翔」，超萌迷因圖也在網路瘋傳。

他今天到台灣獻愛心，特製350份山野菜小飯糰餐盒，所得收入扣除成本將投入忠義基金會「蒲公英寶寶贊助計畫」，不少民眾驚喜發現主廚就在身邊，吸引近百名粉絲圍觀，紛紛拿手機搶拍主廚風采。

金度潤坦言參加完「黑白大廚」後，餐廳業績有上升，但熱潮過後又趨於平緩，再加上韓國日前發生震驚全球的戒嚴 事件，餐飲界算是首當其衝受到打擊，他的餐廳業績又跌到播出前的狀況。

他認為參與「黑白大廚」第一季不並不辛苦，但若是第二季又要他回鍋，他會想把機會讓給其他同業，他表示該節目能夠讓每一家餐廳的美食被更多觀眾看見、吸引他們上門造訪，樂見大家都能獲得加持。