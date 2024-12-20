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馬英九冰雪體驗「第一次穿得像北極熊」台青禦寒秀神器

中新社哈爾濱12月19日電
（取自X/中國新聞社）
（取自X/中國新聞社）

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤與中國國民黨前主席馬英九、台灣青年一行19日來到哈爾濱市太陽島，共同體驗雪雕技藝，為一座尚未完工的「冰雪長城」「添磚加瓦」。 　　

當日氣溫零下19攝氏度左右。當看到裹圍巾、戴棉帽的馬英九時，宋濤上前迎接，「就要這樣穿才行啊，不然太冷了！」馬英九打趣說：「這是我第一次穿得像北極熊。」 　　

太陽島是馬英九一行9天訪陸之旅的首站，島上數百座大大小小的雪雕建設正酣，為即將到來的太陽島雪博會做準備。「這裡最低溫度是多少？」「雪雕在陽光下會不會融化？」馬英九不時詢問講解員。台青們也紛紛舉起手機拍照，驚嘆於一座座體積碩大、雕刻精巧的雪雕作品。     　　

來到「冰雪長城」前，一行人拿起雪抹子、冰雕鏟等工具，在雪胚上打磨雕刻。陣陣雪霧彌漫開來，他們手中動作越來越熟練，有台青與同伴對雪雕技藝進行「業務探討」，歡聲笑語此起彼伏。 　　

「北國風光非常美，與我之前所到大陸南方城市有著截然不同的景象。」台灣青年楊竣宇表示，雖然天氣很冷，但前所未有的體驗令他期待未來能遊覽東三省的不同風景。        

第一次體驗雪雕的台灣女生孫玉儒對記者說：「真的很激動！雖然以前看過雪，但成為雕刻冰雪的一員還是感到很新奇。」 　　

除了馬英九「穿得像北極熊」抗寒，從溫暖的台灣遠道而來的青年們也對東北嚴寒的天氣做了充分準備。有人穿了「秋褲」，有人「多帶衣服、暖暖包」，有人則強推「耳包」真正有用，也有人笑稱「支付寶帶好就好了，有錢都可以買」。

前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士...
前總統馬英九罕見穿戴得像東北人，與中國國台辦主任宋濤（左）一起看冰雕。（記者廖士鋒／攝影）

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