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選罷、憲訴法修正三讀通過 公民團體提釋憲4呼籲

中央社台北20日電
台立法院會20日挑燈夜戰審議財劃法修法，公民團體發起的「冬季青鳥在台北」也延續進行，晚間8時許民眾在濟南路舞台前聚集，關心院會開會狀況。中央社
台立法院會20日挑燈夜戰審議財劃法修法，公民團體發起的「冬季青鳥在台北」也延續進行，晚間8時許民眾在濟南路舞台前聚集，關心院會開會狀況。中央社

為阻擋國民黨及民眾黨立委強推選罷法等修正案，公民團體今天在立法院外聚集，主辦方晚間8時喊出現場有1萬5000人，針對選罷法與憲法訴訟法修正案三讀通過，提出釋憲等4項回應。

台立法院會今天在衝突中以舉手表決三讀修正通過選罷法部分條文，並三讀修正通過憲法訴訟法部分條文。立法院外有台灣經濟民主連合、台灣公民陣線等公民團體動員舉辦的「冬季青鳥在台北」活動，號召公民在台北市濟南路1段集結。

主辦方在晚間8時喊出現場人數達1萬5000人，包含藝人楊烈、帶著應援手燈追星族等都上台致詞表達聲援。

台灣公民陣線晚間針對選罷法、憲法訴訟法修正案強制闖關的結果提出4項回應。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，下週將拜訪民進黨立法院黨團，呼籲民進黨團就此修法提出憲法訴訟，並聲請暫時處分及請求大法官就憲法法庭的審理規則制定權做出裁決。

此外，公民團體將請求總統賴清德、行政院長卓榮泰與公民代表見面，聽取建言，討論憲政體制內，行政權可有的因應方式。

第三，公民團體將要求藍營的重要政治領袖，例如台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕針對是否支持國民黨立法院總召傅崐萁續任進行表態。

公民團體最後提到，23日將舉辦「冬季青鳥在桃園，濫權立委究責會」活動，將向6名桃園立委究責，且將擴大舉行後續活動。

楊烈在台上致詞時指出，他長年在台灣，沒看過今天如此無法無天且荒謬、更未考慮國民好與壞的情形，雖然聲援的民眾知道修法通過有些失望，但不要絕望，因為還是台灣人在執政，台灣永遠都在，絕對不要失望。

帶著應援手燈的追星族代表在台上致詞表示，今天要應援的是台灣，且今天活動也登上韓國新聞，希望讓世界知道中共代理人要如何破壞台灣民主制度。

追星族代表指出，現場維持秩序的警察非敵人，因卸下警服也是普通人，所以要把怒火對準立法院的國民黨及民眾黨，「我們要持續守護台灣」。

台立法院會20日入夜持續審議財劃法等修正草案，場外「冬季青鳥在台北」行動也未散場...
台立法院會20日入夜持續審議財劃法等修正草案，場外「冬季青鳥在台北」行動也未散場，大批青鳥在立法院外抗議國民黨強推法案；晚間8時許民眾持續湧進濟南路，主辦方喊出現場已達1萬5000人。中央社
由民間團體發起的「冬季青鳥在台北」行動20日晚間持續在立法院外集結表訴求，主辦方...
由民間團體發起的「冬季青鳥在台北」行動20日晚間持續在立法院外集結表訴求，主辦方在晚間8時喊出現場人數達1萬5000人。中央社

國民黨 民進黨 賴清德

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