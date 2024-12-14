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龍年效應沒有發生 台國發會估2040出生率跌破10萬

記者賴昀岫／台北即時報導
台灣從2000年以來共經歷3個龍年，但今年龍年效應沒有發生。示意圖。(本報系資料照)
台灣從2000年以來共經歷3個龍年，但今年龍年效應沒有發生。示意圖。(本報系資料照)

台灣從2000年以來共經歷3個龍年，過往普遍認為龍年出生率會提升，但今年截至11月，出生人數累積12萬2360人，龍年出生人數可能僅約13.4萬人，成為首個低於虎年的龍年，國家發展委員會推估，2040年出生人數將跌破10萬人，專家指出，賴清德總統4年任期內的出生人數達60萬，才能勉強維持社會正常運作，換算下來每年平均要有15萬人出生。

國發會「2024-2070年人口推估結果」中提到，出生人數預估在2040年低於10萬人，台灣非婚生子女占約3%至4%，顯示結婚仍是台灣生育的重要前提，25至39歲女性未婚率，由2003年30.6%驟增至2023年54.0%，整體而言，主要生育年齡層女性人數減少，加上未婚率上升，使台灣可生育人數受限。

針對龍寶寶人數可能低於虎寶寶，台大社會系退休教授薛承泰表示，2000年的龍年碰上千禧年，應是龍年效應最明顯的時候，該年出生數為30萬5312人，較1998年的虎年增加約3萬3862人；2012年是個普通的龍年，該年出生人數22萬9481，相較2010年的虎年增加6萬2595人。

薛承泰指出，生育率是婦女平均生育的子女人數，分母是15至49歲的育齡婦女人口，單位是每位婦女的子女人數，出生人數持續下降，等於分子和分母持續減少，而生育率也許不會有明顯的下降，今年出生人數如以13萬人計算，這些人18年後進大學，以淨在學率最高75％計算，也就是9萬7500人，但未來出生率要維持13萬人都很難，會反應到多少人可以當兵、工作等。

薛承泰表示，前總統馬英九任內第一次有鼓勵生育的措施，但因為碰到金融海嘯，金額都很低，現在加碼很高仍沒有用，除了經濟誘因、廣設公托等托育政策、年輕人工時過長等措施外，領導人在觀念上，應該要強調家庭與婚姻價值，賴總統未來4年任期，用一年15萬當標準計算，4年總出生人數60萬，僅能勉強維持社會正常運作所需。  

少子化也讓人口從鄉村流到都市的狀況變得明顯，台灣地方創生基金會董事長陳美伶今天在「少子化國安危機生育論壇」中提到，北中南東有4個團隊，已彰顯出在地的幸福感，在新竹湖口有團隊做「森林循環」工作，台灣有很多廢棄林木都是直接燒掉、掩埋，但團隊用來做成家具、文創商品，甚至燃燒以後萃取水煙，做成木酢液的清潔用品，團隊從原本的5個人，現在20幾人在湖口生活，所有已經結婚的，每個人都生2個孩子、都在湖口有間透天厝、每個人的年薪都不低於100萬。

地方創生成功做起來的話，這樣的成就感、幸福感會讓青年願意返鄉、留在故鄉，她曾問過一個地方創生青年的太太，比較喜歡先生過去在科技業，還是現在回來投入地方創生，那位太太認為回來比較好，因為他們知道自己在做永續的工作，也對下一代負責任，待遇沒有比較差，也能幫忙照顧孩子。

馬英九 賴清德 退休

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