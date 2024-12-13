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中國低調軍演成對台新戰略 路透：降低台灣戒心

中央社台北13日綜合外電報導

中國近日大舉發動海上軍事行動卻沒有宣布演習，官員和專家指出，這是針對台灣的新策略：低調大規模軍演，使其加強軍事部署的行徑常態化，並讓美國知道北京可以隨時採取行動。

路透報導，台灣本周有4天處於戒備，以應對據稱是中國30年來在台灣周邊、東海及南海進行的最大規模海上軍事行動。

中國軍方直到今天才打破沉默。中國國防部引述古代兵書「孫子兵法」表示「兵無常勢、水無常形」，其隱晦聲明既未證實也不否認先前是否舉行軍演。

北京當局一開始保持沉默，這跟中國過去在台灣周邊演習時大張旗鼓宣傳的表現截然不同。

一位台灣國安高層官員本周稱中國軍方的行動，是不敢說出名稱的演習。

民進黨立法委員、外交及國防委員會委員陳冠廷告訴路透，他相信這是常態化「中期階段」的開端，鄰近國家必須意識到，若不作出相對應的回應，自身就可能成為中國下一個目標。

台灣最重要的兩大安全夥伴，美國和日本都沒有證實中國軍事行動的規模，但美日兩國都表達了擔憂。

台灣擔心的一個問題是，中國軍演突然變成實際攻擊。台灣國防部情報及參謀次長室次長謝日升中將近日告訴記者，「中共不事前宣布，就是要降低我們的警戒心，接續出現在台灣周圍時，讓大家感到措手不及」。

分析人士評論，北京當局幾乎靜默地進行軍事行動，接著發表晦澀的聲明，意在製造混亂。

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）現於新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院擔任高級研究員，他說道，出現變化的是軍演規模，還有難以了解中國演習內容。

國防部智庫「國防安全研究院」學者蘇紫雲指出，中國這次行動相當棘手，一方面彰顯對台不滿，另一方面向美國及其盟邦展現軍力，秀出能夠控制第一島鏈的能力。

一位涉及區域安全的外交官提到，不事先宣布演習，表明在台灣周邊進行戰爭推演已經常態化。

這名外交官更說：「比起控制台灣周邊區域，中國似乎更關切防止或延緩對於第一島鏈的干預行動。有朝一日，他們會演練過一切所需，並有十足信心應對侵略台灣期間可能發生的任何事。」

國防部 新加坡 中共

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