中國海關查扣台教科書 海基會：中對進口印刷品審查趨嚴

中國海關近日以違背「一個中國原則」為由，查扣台灣中學教科書。海基會25日表示，中國海關常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒台灣民眾應多加留意。(本報系資料照)

中國海關總署近日主動披露，福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處以違背「一個中國原則」為由，查扣內含台灣中學教科書的郵寄包裹；台灣海基會25日表示，中國海關近年來對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題，且常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒台灣民眾應多加留意。

中國海關總署「海關發布」24日發布消息指，近日福州海關所屬榕城海關駐郵局辦事處對進境郵件進行開箱查驗時，查獲含有「問題地圖」內容書籍三本，指書籍存在錯將台灣按國家名稱標註等，違背「一個中國原則」，已被扣留。

根據畫面，該包裹為台灣郵局便利箱，內部書籍為台灣中學教科書，包含地理、公民與社會等科目。

海基會25日透過書面表示，中國海關近年來對進口印刷品的內容審查趨於嚴格，特別是涉及國家主權和領土完整的問題。例如今年3月，南寧海關曾查獲未將南海諸島畫入中國版圖的「問題地圖」印刷品並予以扣留；近期則有港生在深圳海關遭發現，攜帶的歷史課本中的中國地圖頁面未明確畫定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台 」，因而其歷史課本被海關人員撕掉。

海基會表示，中國海關常把郵寄的台灣中學教科書扣留或銷毀，提醒台灣民眾，中國對於出版品之管制近來趨於嚴格，台人應多加留意。

海基會表示，對岸矮化台灣主權行為從未間斷，即使單純文化教育交流，也都夾帶矮化台方地位之目的。台人要有所體認，對岸非自由民主體制，與台灣自由社會完全不同，在進行各項往來時，務必注意自身安全與權益。

當前三所中國台商子女學校使用的也是台灣教材，教材輸入時是否受到影響？而在中國當局要求下，社會科皆採用自編教材，部分課程亦無法在中國教授，是否影響學生學習效果？

海基會表示，近年來台校使用的台灣教科書均由台灣運送到中國，此作法行之有年。中國有關部門針對內容進行審核，部分課程無法在中國教授。台校每年寒暑假都會安排學生返台授課因應。此外，海基會每年也舉辦夏令營，讓台商子女返台進一步認識台灣。

海基會並表示，中國政治體制與台灣的自由民主憲政體制有極大差異，對於言論講學自由與台灣有極大不同，海基會希望中國台商學校使用完整的台灣教材。

目前中國共有東莞台商子弟學校、華東台商子女學校、上海台商子女學校等三所台校，根據海基會統計，本學期三校合計總學生數為5570人。