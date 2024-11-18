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送川普就任禮？台農業部：加大飼料玉米採購力道

記者李柏澔／台北即時報導
央行總裁楊金龍日前在立法院質詢時建議，可擴大對美採購能源、農產品和軍用品等以降低順差金額。聯合報系資料照片
央行總裁楊金龍日前在立法院質詢時建議，可擴大對美採購能源、農產品和軍用品等以降低順差金額。聯合報系資料照片

美國總統當選人川普再度入主白宮，各界關切川普上台後全球經貿也將面臨改變，其貿易策略將造成台灣對美國的貿易順差持續擴大。農業部長陳駿季今天表示，未來將加大對飼料玉米的採購力道，承諾不會損及台灣農民利益。

針對川普上任後造成台灣對美國的貿易順差持續擴大，央行總裁楊金龍日前在立法院質詢時建議，可擴大對美採購能源、農產品和軍用品等以降低順差金額。

立法院經濟委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位、農業特別收入基金等預算。立委邱志偉質詢時指出，楊金龍說可加強對美國的採購，目前從美國進口的農漁產品有哪些？未來會加強哪些品項的採購力道？

陳駿季表示，我國對美採購的大宗物資為飼料玉米和大豆，未來對飼料玉米的採購力道將會加強，對美國的農產品採購品項都是國內所缺的，過去每年進口約3.7百億美金，未來增加採購品項下的進口值需要再精算，一定不會為了雙邊友好而讓農民利益受損。

邱志偉另提到，台灣對中國大陸農產品出口占比逐年降低，目前僅占1成左右，未來能否繼續調降對中國大陸市場的依賴？而對美、日等出口值為何沒有明顯增加，甚至還有衰退狀況？

陳駿季說，不會放棄中國大陸市場，其他高端市場也是積極努力的目標，過去4年間銷往中國大陸以外市場出口值，已從38億美元增加到43億美元，增加幅度已經比過去還有增加。

立委呂玉玲說，2021年中國大陸檢疫有害生物卡關我國農漁產品輸入，2023年4月宣布展開對台貿易壁壘調查，其中1077多項是農漁產品，今年9月大陸商務部更取消我34項農漁產品關稅減免，建議盤整比較沒有爭端和影響競爭力的農漁產品，釋出善意讓大陸適度開放。

陳駿季說，會限制大陸農漁產品輸入是為了要保障國內農民的權益，兩岸貿易如何調整一定基於世界貿易組織（WTO）的架構來談，這是農業部門一貫的態度。

呂玉玲再提到，台美21世紀貿易倡議中，我們希望美國可以進口台灣的香腸、肉鬆、鳳梨，美國則希望台灣進口牛內臟、牛脊髓等高風險部位，提醒不能為了雙邊關係讓高風險的全牛進來台灣。

川普 農業部 預算

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