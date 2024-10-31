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若入不了CPTPP、RCEP 鄧岱賢：台灣是下一個菲律賓

記者屈彥辰／台北即時報導
台灣入CPTPP議題近期在台熱議，海貿會祕書長、海基會經貿處前處長鄧岱賢今在網路直播節目「志聖鮮思」指出，台灣經濟以外貿為導向，若加入不了CPTPP、RCEP等區域組織，傳產都將出走，台灣會是下一個菲律賓。圖／「志聖鮮思」提供
台灣入CPTPP議題近期在台熱議，海貿會祕書長、海基會經貿處前處長鄧岱賢今在網路直播節目「志聖鮮思」指出，台灣經濟以外貿為導向，若加入不了CPTPP、RCEP等區域組織，傳產都將出走，台灣會是下一個菲律賓。圖／「志聖鮮思」提供

台灣入CPTPP議題近期在台熱議，海貿會祕書長、海基會經貿處前處長鄧岱賢今指出，台灣經濟以外貿為導向，若加入不了CPTPP、RCEP等區域組織，傳產都將出走，台灣會是下一個菲律賓。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請鄧岱賢討論兩岸旅遊與區域經濟問題。

何志勇說，CPTPP採行「奧克蘭原則」，經濟體要求加入須獲既有成員的共識。如今兩岸關係緊張，想複製當初中國、台灣先後加入世貿組織（WTO）的經驗，恐受中共的阻擾。

鄧岱賢指出，台灣與當前CPTPP會員國都有外貿交流，這些國家與中國關係更為密切，尤其東南亞會員國一定會針對台灣欲加入一事跟北京諮商。因此台灣要優先於中國加入不可能。

鄧岱賢續指，中國現在國際經貿份量愈來愈大，體量已是美國的75%，更是全球最大貿易國，話語權並不亞於美國。中國加入是必然趨勢，台灣想要加入CPTPP就要中國同意。因此加入的前提就是改善兩岸關係。如果不改善兩岸關係，中國就會堅決反對，其他國家必然跟進。

鄧岱賢說，台灣是外貿導向，現在遇到外貿經濟挑戰，除CPTPP外，尤其是RCEP，佔台灣進出口總額58%，單出口總額高達70%。以石化產業為例，未來RCEP成員國將在十年之內出口零關稅，台灣關稅則達2至12%。現在相關產業出走，不是他們不愛台灣，是因為在台灣生產出口的方式沒辦法生存。台灣繼續以意識形態操作，未來傳產將全部出走，台灣經濟成長恐會走菲律賓路線。

談及兩岸旅遊，鄧岱賢指出，日前中國開放福建到金馬自由行，已經放出橄欖枝。台灣相關旅遊單位卻說，中國沒有把我方列入可以出境旅遊之名單，因此拒絕來往。事實上台灣從沒被列入可出境旅遊之地區，是因為台灣對中國而言不算出境。現在中國官方開放來台人士，主要是經貿相關，或是從第三地來台，人數不足20萬人。

鄧岱賢建議，兩岸應先進行宗教、文化、學術方面交流，例如國際的知名舞團「中國殘疾人藝術團」闊別九年再次來台，以文化為切入，是兩岸和平穩定的重要方式。「試想如果台灣有50萬中國觀光客，那還敢軍演嗎？」

針對中國經濟疲軟問題，鄧岱賢說，主要有三個問題。首先是疫情導致消費不足；第二是科技發展太快速，導致價格下壓過重，價格通貨緊縮，消費者物價指數只成長兩個百分點；第三則是中美貿易戰。中國經濟體量太大，要維持高速成長本就困難，這幾年經濟下降也是經濟發展正常現象。台灣不要幸災樂禍，中國是大多數國家的最大貿易夥伴，如果經濟出現問題，必是全球經濟風暴，台灣也會遭殃。

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