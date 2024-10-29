韓媒接連刊投書 籲國際挺台參與國際刑警組織

國際刑警組織(INTERPOL)的旗幟懸掛在法國里昂總部外。路透

第92屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於11月4日到7日在英國舉行，韓國媒體今天接連刊出駐韓代表梁光中與刑事警察局長周幼偉投書，呼籲國際支持台灣參與國際刑警組織。

韓媒News1與京鄉新聞今天分別刊出內政部 警政署刑事警察局局長周幼偉與駐韓國台北代表部代表梁光中投書，指出跨境犯罪手法日益翻新，嚴重危害各國社會安全與人民福祉，加強跨境合作成為國際社會重要議題。

台灣在打擊跨境電信詐欺 、毒品 販運、網路資安攻擊、組織犯罪及反恐合作等方面均有豐富經驗，成果深獲國際肯定同時，卻仍因被排除在國際刑警組織外，難以直接取得相關資訊，只能繞著彎尋求國際合作，輾轉取得迫切需要的情資，導致錯失時效。

投書指出，這種情況往往讓跨境罪犯有更多時間為非作歹，讓世界的損失更為嚴重。台灣警方已偵破多起台灣護照遭他國不法集團違法買賣案件，就是明顯一例。

因台灣並非國際刑警組織的一員，無法使用其通訊系統及國際犯罪資料庫，不僅不能即時取得最新犯罪資訊，也無法提供詐欺、毒品犯運等重大案件通緝犯、新興犯罪手法、偵辦經驗、偽變造護照資訊等重要情資給世界各國，難以及早從源頭阻斷各類犯罪案件的孳生與蔓延。

為達成解決治安問題、減少人民生命財產與福祉損害的初衷，投書呼籲國際支持台灣以觀察員身分出席國際刑警組織第92屆大會，並有意義參與該組織會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」及參加訓練活動等，讓全球治安防護網沒有漏洞。